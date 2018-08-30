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Культура

"Биеннале театрального искусства 2018" пройдет со 2 сентября по 4 декабря

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© Фото : Дамир Юсупов/Большой театрСцена из оперы Манон Леско в Большом театре. Архивное фотоСцена из оперы Манон Леско в Большом театре. Архивное фото
© Фото : Дамир Юсупов/Большой театр

МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Масштабный проект "Биеннале театрального искусства 2018" пройдет в России со 2 сентября по 4 декабря при поддержке министерства культуры и Фонда президентских грантов, сообщили в пресс-службе форума.

"Биеннале театрального искусства" — это принципиально новый формат успешного содружества и партнерства в театральной России, формирующий единое профессиональное пространство.

Здание Российского государственного академического театра драмы им. А. С. Пушкина - Александринского театра. Архивное фото
© РИА Новости
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Проект представляет созвездие трёх фестивалей – музыкального "Видеть музыку", драматического – "Уроки режиссуры" и "Большого детского фестиваля". Все эти форумы едины в понимании цели театрального искусства, его просветительской и образовательной миссии.

В афише Биеннале будут представлены спектакли для зрителей разных предпочтений и разного возраста. Общая линейка мастер-классов российской сцены Камы Гинкаса, Адольфа Шапиро, Владимира Панкова, Георгия Исаакяна объединит программы трех фестивалей.

"Содружество музыкального фестиваля "Видеть музыку" и драматического фестиваля "Уроки режиссуры" создало уникальную возможность для столичных любителей театра увидеть объемную картину лучших достижений отечественной сцены. Пожалуй, в мировой практике редко случаются конкурсы с составом участников, чьи работы давно стали историей и легендой сцены", — цитирует слова министра культуры РФ Владимира Мединского пресс-служба Биеннале.

Программа трех фестивалей включает около 40 спектаклей, представленных российскими музыкальными и драматическими театрами и пятью постановками из Франции, Венгрии, Швейцарии, Австрии и Израиля. Откроют программу Биеннале 15 сентября премьера Вахтанговского театра спектакль Римаса Туминаса "Фальшивая нота" и "Три сестры" в постановке Сергея Женовача.

Свои спектакли в рамках фестиваля "Уроки режиссуры" представят также Валерий Фокин, Алексей Бородин, Юрий Бутусов, Дмитрий Крымов, Роберт Стуруа и другие ведущие мастера.

Особое место в Биеннале займут работы, представленные в рамках спецпроекта "Даты". К 50-летию творческой деятельности Фокина будет показан его спектакль "Крокодил". К 60-летию режиссерской деятельности Шапиро – "Манон Леско" в Большом театре. К юбилею Горького представят постановку из Франции "На дне", из Швейцарии приедет спектакль "Бог резни" Ясмина Реза. Лев Додин покажет свою знаменитую работу "Коварство и любовь" с посвящением Шиллеру в честь его юбилея.

Партнером "Биеннале театрального искусства 2018" выступает проект "Театральная Россия", который обеспечит доступность театра для зрителей в самых удаленных уголках страны. В кинотеатрах и музейных залах будут идти спектакли, представленные в Биеннале.

Театральный музей им. Бахрушина выступит соорганизатором Биеннале. Его программа стартует 2 сентября и включает фестиваль театральной книги, в рамках которого состоится презентация книги "Матильда и Иосиф Кшесинские". Дневники, письма, воспоминания". Также пройдут четыре выставки: "В. Левенталь. Сцена и живопись", "ГОРОД КЛИН# 13", "Армянские художники театра" и "Ассоциация театров Урала".

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