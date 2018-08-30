В Госдуме подтвердили информацию о смерти Кобзона

13:3430.08.2018
(обновлено: 15:08 30.08.2018)
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. В Госдуме подтвердили смерть Народного артиста СССР, депутата Государственной думы Иосифа Кобзона.
"На 81-м году жизни скончался Иосиф Давыдович Кобзон", — сообщили РИА Новости в Госдуме.
Подробнее о биографии Иосифа Кобзона читайте в справке РИА Новости >>
Иосиф Кобзон родился 11 сентября 1937 года в Донецкой области.
Он начал петь с раннего детства. В девять лет выступил в Кремле - исполнил перед секретарем ЦК ВКП(б) Иосифом Сталиным песню "Летят перелетные птицы".
После службы в армии поступил на вокальный факультет Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных (ныне Российская академия музыки имени Гнесиных).
Очень скоро студент Гнесенки стал известным, а победа на Всероссийском конкурсе артистов эстрады и на фестивале в Сопоте в 1964 упрочила его позиции на эстраде.
В Советском Союзе не было никого, кто не знал бы певца.
Кобзон записал порядка трех тысяч песен и побывал с гастролями более чем в 100 странах.
Среди самых известных его альбомов — "Песня остается с человеком", "Мгновения", "Пока я помню, я живу", "Все повторяется" и другие.
Самый длинный по времени концерт артиста начался в семь часов вечера и закончился на следующее утро, в 7 часов 40 минут.
В середине 1980-х Иосиф Кобзон создал эстрадный факультет в Музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных, с 1993 года был профессором Академии имени Гнесиных.
В 1989 году Кобзон стал народным депутатом СССР, а с 1997 года его избирали депутатом российской Госдумы.
Певец часто выступал в "горячих точках": в Чернобыле, Грозном, Каспийске. В 1988 году ездил в Армению после разрушительного землетрясения. Девять раз был с концертами в Афганистане. Вел переговоры с чеченскими террористами во время захвата заложников в культурном центре на Дубровке в 2002 году. В 2016 году выступал на авиабазе "Хмеймим" в Сирии.
Гастрольная деятельность артиста не прекращалась более полувека.
Иосиф Кобзон награжден Государственной премией СССР, орденами "За заслуги перед Отечеством" III, II и I степеней, орденом Дружбы народов, орденом Мужества и другими.
Певец был почетным гражданином 29 городов России и стран СНГ.
Иосиф Кобзон внесен в "Книгу рекордов России" как самый титулованный артист страны.