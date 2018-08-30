Правительство утвердило новый устав Фонда кино

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Правительство РФ внесло изменения в структуру органов управления Фонда кино и утвердило его новый устав, соответствующий документ размещен на сайте кабмина.

"Внесены изменения в структуру органов управления Фонда и утвержден новый устав Фонда, в котором полномочия учредителя сохранены за правительством России", — говорится в справке к постановлению.

Согласно документу, органами управления Фонда кино являются попечительский совет Фонда (высший надзорный орган), совет Фонда (высший коллегиальный орган), исполнительный директор Фонда (единоличный исполнительный орган).

В справке указано, что составы советов, а также кандидатуру на должность исполнительного директора Фонда кино будет утверждать правительство России по представлению Минкультуры сроком на три года. Постановление также предполагает сохранение попечительского совета Фонда кино в действующем составе. Кроме того, он наделяется надзорными функциями в соответствии с требованиями Гражданского кодекса.

Уставом закреплена необходимость согласования с Минкультуры порядка и условий отбора организаций кинематографии, которым будет оказана финансовая поддержка в сфере производства и проката национальных фильмов как за счет средств субсидии из федерального бюджета, так и за счет собственных средств Фонда кино. "В связи с этим установлено, что отдельные полномочия учредителя Фонда будет исполнять Минкультуры России", — поясняется в справке к документу.