Лидер группы "Руки вверх!" рассказал о перенесенной операции

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Лидер группы "Руки вверх!" Сергей Жуков поблагодарил поклонников за поддержку и рассказал о своем самочувствии после операции.

"Операция моя прошла успешно! Я уже нахожусь в палате, встаю, передвигаюсь, чувствую себя очень хорошо и позитивно", — написал артист у себя в Instagram.

Певец поблагодарил врачей и медсестер. Также он отметил поддержку и переживания поклонников и выразил надежду, что вскоре сможет продолжить творческую деятельность.

В начале месяца Жуков сообщил, что его самочувствие ухудшается, и он вынужден оставаться в больнице. Также артист принес извинения слушателям за отмену концертного тура.