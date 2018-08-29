Вершинин стал новым гендиректором Российской национальной библиотеки

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Александра Вершинина на должность генерального директора федерального бюджетного учреждения "Российская национальная библиотека", соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации в среду.

Вершинин был назначен генеральным директором вместо Александра Вислого, который был освобожден от занимаемой должность распоряжением премьер-министра. Распоряжение также было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации в среду.

"Назначить Вершинина Александра Павловича генеральным директором федерального бюджетного учреждения "Российская национальная библиотека" сроком на пять лет", — говорится в тексте документа.