Директор "Иностранки" Дуда возглавил Российскую государственную библиотеку

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которым назначил Вадима Дуду на должность гендиректора Российской государственной библиотеки, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Вадим Дуда занимал пост руководителя Библиотеки иностранной литературы.

"Назначить Дуду Вадима Валерьевича генеральным директором федерального государственного бюджетного учреждения "Российская государственная библиотека" сроком на пять лет", — говорится в документе.

С 2016 года исполняющим обязанности РГБ был Владимир Гнездилов.