От Шазелла до Куарона: Венецианский фестиваль открывается в 75-й раз

ВЕНЕЦИЯ, 29 авг — РИА Новости. Один из старейших киносмотров мира в 75-й раз открывается на острове Лидо в Венеции. В этом году жюри под председательством мексиканского режиссера Гильермо дель Торо решит судьбу 21 картины основного конкурса, в который вошли работы таких режиссеров, как Жак Одияр, Лука Гуаданьино, Итан и Джоэл Коэны, Дэмиен Шазелл и Альфонсо Куарон. Россию будет представлять фильм "Человек, который удивил всех" Натальи Меркуловой и Алексея Чупова во второй по важности программе смотра "Горизонты".

Человек на Луне

Американец Дэмиен Шазелл возвращается в Венецию в новом статусе – уже не просто как многообещающий молодой режиссер, а как обладатель "Оскара" за фильм "Ла ла Ленд", который открывал смотр в 2016 году. Он откроет юбилейный 75-й фестиваль фильмом "Человек на Луне", основанным на книге Джеймса Р. Ханса. Картина расскажет про Нила Армстронга, первого астронавта, который ступил на Луну. Главную роль в фильме исполнил Райан Гослинг, которого, по слухам, Шазелл выбрал, еще когда проект был только на стадии разработки. Его партнером по фильму стала британская актриса Клер Фой, которая сыграла жену астронавта Джанет Армстронг.

"Человек на Луне" будет первым проектом Шазелла, к которому он не писал сценарий, и в котором отказался от столь любимых им музыкальных номеров.

Судьбу фильмов будет решать жюри под председательством победителя прошлого года, мексиканского режиссера Гильермо дель Торо, который взял "Золотого льва" с фильмом "Форма воды". Распределить львов в этом году ему помогут новозеландский режиссер Тайка Вайтити, австрийский актер Кристоф Вальц, британская актриса Наоми Уоттс, тайваньская актриса и режиссер Сильвия Чанг, датская актриса Трине Дюрхольм, французская актриса Николь Гарсиа, итальянский режиссер и сценарист Паоло Женовезе и польский режиссер Малгожата Шумовская, которая в этом году получила "Серебряного медведя" Берлинале.

Конкурс

Несмотря на преобладание женщин в жюри, женщина-режиссер в конкурсе всего одна — австралийка Дженнифер Кент с готическим триллером о мести "Соловей". При этом Венеция, в отличие от очень традиционного Канна, не имеет предубеждений против стриминговых гигантов Netflix и Amazon, даже наоборот, одна из первых начала приглашать их фильмы на фестиваль. По словам директора смотра Альберто Барберы, фестиваль "не может не учитывать новые реалии кинопроизводства", поэтому в этом году довольно большую часть конкурса забрали именно стриминговые платформы.

Так, мексиканский режиссер Альфонсо Куарон представит свой первый после долгого перерыва испаноязычный проект "Рим", который как раз не был допущен на Каннский фестиваль из-за того, что права на прокат были куплены Netflix. Подробностей об этой во многом автобиографической картине, над которой Куарон работал около 16 лет, почти нет. Известно только, что действие фильма происходит в начале 70-х в Мехико.

Также Netflix представит на фестивале проект братьев Коэнов про мир Дикого Запада "Баллада Бастера Скраггса", который был запланирован как сериал, но неожиданно для всех превратился в полнометражную картину, а также фильм британца Пола Гринграсса "22 июля" о трагических событиях в Норвегии. Примечательно, что фильм норвежца Эрика Поппе практически с таким же названием и о тех же событиях был представлен в этом году на Берлинале. Amazon Studios в свою очередь покажут в конкурсе, по словам Барберы, "самый амбициозный проект" итальянца Луки Гуаданьино, ремейк культового триллера "Суспирия" Дарио Ардженто с Тильдой Суинтон и Дакотой Джонсон.

Среди других англоязычных проектов: историческая картина "Фаворитка" от греческого эксцентрика Йоргаса Лантимоса с Эммой Стоун и Рейчел Вайс, музыкальная драма "Голос Люкс" молодого режиссера Бреди Корбета с Натали Портман и Джудом Лоу, а также историческое полотно Майка Ли "Петерлоо". Классик французского кино Жак Одияр привезет в Венецию свой англоязычный дебют "Братья Систерс" с Джейком Джилленхолом и Хоакином Фениксом, а его соотечественник Оливье Ассаяс — комедию "Нон фикшен" с Жюльетт Бинош и Гийомом Кане.

Вообще в этом году в программе велико присутствие оскароносных режиссеров. Кроме Шазелла и Одияра в Венецию приезжают венгерский режиссер Ласло Немеш с семейной драмой "Закат" и немец Флориан Хенкель фон Доннерсмарк с триллером "Работа без авторства". Завсегдатай фестиваля Марио Мартоне представит фильм "Capri-revoluton", Давид Эльхоффен вернется на смотр с триллером "Верные враги", а Уиллем Дефо попробует себя в роли Ван Гога в картине "Ван Гог. На пороге вечности" Джулиана Шнабеля.

…и вне его

Громкой премьерой вне конкурса станет ремейк голливудской классики "Звезда родилась". Фильм стал двойным дебютом: режиссерским для четырехкратного номинанта на "Оскар", актера Бредли Купера и актерским для певицы Леди Гаги. В фильме он играет музыканта Джексона Мейна, а она начинающую певицу Элли. Она уже готова оставить свои мечты о сцене, когда Мейн делает её популярной. Оригинальный фильм вышел в 1937 году и был переснят еще два раза — в 1954 году с Джуди Гарланд и Джеймсом Мейсоном и в 1976 году с Барбарой Стрейзанд и Крисом Кристофферсоном. Ни одна версия картины не осталась без внимания киноакадемии.

Также в Венеции покажут первые эпизоды сериала итальянского режиссера Саверио Констанцо "Моя гениальная подруга" по бестселлеру Элены Ферранте, документальный фильм Эмира Кустурицы "El Pepe, una vida suprema" про жизнь уругвайского политика Хосе Мухика, драматический боевик "Тень" китайца Джана Имоу, а также триллер С. Крэйга Залера "Закатать в асфальт" с Мэлом Гибсоном и Винсом Воном.

Российские фильмы

Большой премьерой должен был стать новый фильм "Грех" Андрея Кончаловского. Режиссер представляет свои картины в Венеции уже более сорока лет, а в последние годы ни разу не уезжал оттуда без награды. Кончаловский не раз говорил, что намерен представить новый фильм про жизнь великого итальянского скульптора Микеланджело Буонарроти именно в Венеции, поэтому его отсутствие в конкурсной программе стало для всех неожиданностью. Оказалось, что заявку на участие в фестивале пришлось отозвать из-за неготовности копии картины, и, как рассказал РИА Новости сам режиссер, он закончит "Грех" только ближе к концу сентября.

Так что единственной картиной, которая будет представлять Россию в Венеции, будет "Человек, который удивил всех" Натальи Меркуловой и Алексея Чупова в программе "Горизонты" в рамках конкурса. Фильм с Евгением Цыгановым и Натальей Кудряшовой в главных ролях рассказывает про деревенского мужика, который узнает, что болен раком в терминальной стадии. Лечиться ему совсем не хочется, несмотря на уговоры семьи, но однажды он узнает про сибирскую легенду о селезне, которому удается обмануть смерть, и это дает ему надежду.

По словам Меркуловой, проект родился уже давно, писался довольно долго, а потом лежал несколько лет на полке, так как взяться за него "не хватало характера", но в результате фильм получил поддержку фонда "Евримаж" и Минкультуры. Также вне конкурса в Венеции покажут документальные фильмы "Акварель" Виктора Косаковского и "Процесс" украинского режиссера Сергея Лозницы. Для последнего это не первый крупный фестиваль в этом году — его "Донбасс" открывал секцию "Особый взгляд" в Канне.