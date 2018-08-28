МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Масштабный Фестиваль Индии, который пройдет в 22 городах России с сентября 2018 года по март 2019 года, откроется 6 сентября в Кремлевском дворце; в первом концерте примут участие ведущие исполнители индийского классического танца катхака Маулик Шах и Ишира Парикх, а также группа "Абхинайя" во главе со всемирно известной исполнительницей танца Бхаратанатьям Джаялакшми Ишвар, сообщает пресс-служба посольства Индии в России.

"Фестиваль Индии, продемонстрирует традиционное разнообразие индийской культуры. Фестиваль является воплощением проверенной временем дружбы между Россией и Индией", — отметили в пресс-службе.

Программа фестиваля включает выступления исполнителей как классического, так и современного индийского танца, музыкальные концерты, показы индийских фильмов, фестивали индийской кухни и художественные выставки.

В общей сложности 58 деятелей культуры из Индии вместе со своими коллективами выступят в Москве, Калуге, Твери, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Уфе, Самаре, Грозном, Сочи, Калининграде, Владивостоке, Ростове-на-Дону, Астрахани, Волгограде, Архангельске, Екатеринбурге, Хабаровске, Новосибирске, Иркутске, Улан-Удэ и Элисте.

© Фото предоставлено Посольством Индии Фестиваль Индии в России откроется 6 сентября в Москве © Фото предоставлено Посольством Индии Фестиваль Индии в России откроется 6 сентября в Москве

В пресс-службе добавили, что известные исполнители катхака Маулик Шах и Ишира Парикх выделяются среди ведущих танцоров Индии своим инновационным подходом к индийскому классическому танцу и являются обладателями многих престижных наград. Созданная ими танцевальная группа "Анарт" — одна из ведущих подобных групп в Индии — работает над созданием хореографических постановок как на традиционную, так и на современную тематику.

После индийских классических танцевальных выступлений Бхаратнатьям и Катхак, знаменитый ансамбль "Березка" исполнит свой неповторимый танец.

На фестивале свое мастерство покажет также группа "Абхинайя", созданная при Центре танца Абхинайя в Дели. Группа уже более 20 лет выступает в Индии и за рубежом. Группа, возглавляемая Джаялакшми Эшвар, известна как своими традиционными танцами, так и творческими постановками в рамках классической идиомы, сочетающейся с танцевальным стилем "чхау".