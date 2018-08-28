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Культура

"Сладкая женщина" и "Хозяйка детского дома": лучшие роли Натальи Гундаревой

(обновлено: 08:14 28.08.2018)
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Депутаты Госдумы ФС России кинорежиссер Станислав Сергеевич Говорухин и актриса Наталья Георгиевна Гундарева
Заслуженная артистка РСФСР, лауреат премии Ленинского комсомола Наталья Гундарева в спектакле Агент 00
Кадр из фильма Труффальдино из Бергамо (1977)
Заслуженная артистка РСФСР Наталья Гундарева в фильме Вас ожидает гражданка Никанорова режиссера Леонида Марягина
Кадр из фильма Однажды 20 лет спустя
Наталья Гундарева в роли Веры на съемках фильма Одиноким предоставляется общежитие режиссера Эрнеста Ясана
Наталья Гундарева и Олег Басилашвили на съемках фильма Осенний марафон
Кадр из фильма Хозяйка детского дома (1983)
Наталья Гундарева в фильме Виват, гардемарины! (1991)
Президент России Борис Ельцин и актриса Наталья Гундарева на вручении правительственных наград в Кремле
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкБолее шестидесяти ролей в кино и целая жизнь в Театре им. Маяковского — Наталья Гундарева была одной из самых востребованных и титулованных актрис своего времени. При этом творческую профессию выбрала не сразу: готовилась к поступлению в строительный институт и собиралась стать проектировщицей.Депутаты Госдумы ФС России кинорежиссер Станислав Сергеевич Говорухин и актриса Наталья Георгиевна Гундарева
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Более шестидесяти ролей в кино и целая жизнь в Театре им. Маяковского — Наталья Гундарева была одной из самых востребованных и титулованных актрис своего времени. При этом творческую профессию выбрала не сразу: готовилась к поступлению в строительный институт и собиралась стать проектировщицей.
© РИА Новости / Галина КиселеваПерейти в фотобанкСразу по окончании Щукинского театрального училища Гундарева получила приглашения от четырех ведущих столичных театров, но выбрала Театр им. Маяковского, где прослужила 35 лет.Заслуженная артистка РСФСР, лауреат премии Ленинского комсомола Наталья Гундарева в спектакле Агент 00
© РИА Новости / Галина Киселева
Перейти в фотобанк
Сразу по окончании Щукинского театрального училища Гундарева получила приглашения от четырех ведущих столичных театров, но выбрала Театр им. Маяковского, где прослужила 35 лет.
© Киностудия "Ленфильм", 1977Прорыв в кино случился после роли Анны Доброхотовой в фильме Владимира Фетина "Сладкая женщина". На Гундареву посыпались предложения от режиссеров. Следующей ее заметной работой стала роль Смеральдины в музыкальной комедии Владимира Воробьева "Труффальдино из Бергамо".Кадр из фильма Труффальдино из Бергамо (1977)
© Киностудия "Ленфильм", 1977
Прорыв в кино случился после роли Анны Доброхотовой в фильме Владимира Фетина "Сладкая женщина". На Гундареву посыпались предложения от режиссеров. Следующей ее заметной работой стала роль Смеральдины в музыкальной комедии Владимира Воробьева "Труффальдино из Бергамо".
© РИА НовостиПерейти в фотобанкГундарева легко вживалась в самые разные роли, не становясь заложницей одного амплуа. В 1978 году на экраны вышел фильм Леонида Марягина "Вас ожидает гражданка Никанорова", где актриса сыграла деревенскую девушку Катю, которая мечтает встретить своего "принца".Заслуженная артистка РСФСР Наталья Гундарева в фильме Вас ожидает гражданка Никанорова режиссера Леонида Марягина
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Гундарева легко вживалась в самые разные роли, не становясь заложницей одного амплуа. В 1978 году на экраны вышел фильм Леонида Марягина "Вас ожидает гражданка Никанорова", где актриса сыграла деревенскую девушку Катю, которая мечтает встретить своего "принца".
© РИА Новости / Виктор ЧерновПерейти в фотобанкОдна из самых пронзительных ролей Гундаревой — Надя Круглова в фильме "Однажды 20 лет спустя". Актриса блестяще передала переживания многодетной матери, хотя сама никогда не имела детей.Кадр из фильма Однажды 20 лет спустя
© РИА Новости / Виктор Чернов
Перейти в фотобанк
Одна из самых пронзительных ролей Гундаревой — Надя Круглова в фильме "Однажды 20 лет спустя". Актриса блестяще передала переживания многодетной матери, хотя сама никогда не имела детей.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВ 1977 году журнал "Советский экран" назвал Гундареву лучшей актрисой страны по результатам опроса.Наталья Гундарева в роли Веры на съемках фильма Одиноким предоставляется общежитие режиссера Эрнеста Ясана
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
В 1977 году журнал "Советский экран" назвал Гундареву лучшей актрисой страны по результатам опроса.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкЗа роль Нины Бузыкиной в фильме Георгия Данелии "Осенний марафон" актриса получила госпремию.Наталья Гундарева и Олег Басилашвили на съемках фильма Осенний марафон
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
За роль Нины Бузыкиной в фильме Георгия Данелии "Осенний марафон" актриса получила госпремию.
© Главная редакция литературно-драматических программ ЦТ СССР, 1983В 1980-х Гундарева сыграла несколько знаковых социальных ролей в фильмах "Одиноким предоставляется общежитие", "Хозяйка детского дома", "Личное дело судьи Ивановой".Кадр из фильма Хозяйка детского дома (1983)
© Главная редакция литературно-драматических программ ЦТ СССР, 1983
В 1980-х Гундарева сыграла несколько знаковых социальных ролей в фильмах "Одиноким предоставляется общежитие", "Хозяйка детского дома", "Личное дело судьи Ивановой".
© Киностудия «Мосфильм», 1991Несмотря на большое количество ролей "простых женщин", в фильмографии актрисы есть и аристократические образы. Так, Наталья Гундарева сыграла императрицу Елизавету Петровну в фильме Светланы Дружининой "Виват, гардемарины!".Наталья Гундарева в фильме Виват, гардемарины! (1991)
© Киностудия «Мосфильм», 1991
Несмотря на большое количество ролей "простых женщин", в фильмографии актрисы есть и аристократические образы. Так, Наталья Гундарева сыграла императрицу Елизавету Петровну в фильме Светланы Дружининой "Виват, гардемарины!".
© РИА Новости / Владимир РодионовПерейти в фотобанкПомимо кино, актриса активно занималась общественной деятельностью. В числе ее заслуг — реализация проекта "Во имя здоровья" Союза кинематографистов.Президент России Борис Ельцин и актриса Наталья Гундарева на вручении правительственных наград в Кремле
© РИА Новости / Владимир Родионов
Перейти в фотобанк
Помимо кино, актриса активно занималась общественной деятельностью. В числе ее заслуг — реализация проекта "Во имя здоровья" Союза кинематографистов.
Заслуженная артистка РСФСР Наталья Гундарева в фильме Вас ожидает гражданка Никанорова режиссера Леонида Марягина"Сладкая женщина" и "Хозяйка детского дома": лучшие роли Натальи Гундаревой08:0028.08.2018
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Одной из самых популярных актрис советского кинематографа — Наталье Гундаревой — 28 августа исполнилось бы 70 лет. Самые яркие роли народной артистки — в фотоленте Ria.ru.

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