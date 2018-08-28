Одной из самых популярных актрис советского кинематографа — Наталье Гундаревой — 28 августа исполнилось бы 70 лет. Самые яркие роли народной артистки — в фотоленте Ria.ru.
"Сладкая женщина" и "Хозяйка детского дома": лучшие роли Натальи Гундаревой
08:0028.08.2018
(обновлено: 08:14 28.08.2018)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкБолее шестидесяти ролей в кино и целая жизнь в Театре им. Маяковского — Наталья Гундарева была одной из самых востребованных и титулованных актрис своего времени. При этом творческую профессию выбрала не сразу: готовилась к поступлению в строительный институт и собиралась стать проектировщицей.
Более шестидесяти ролей в кино и целая жизнь в Театре им. Маяковского — Наталья Гундарева была одной из самых востребованных и титулованных актрис своего времени. При этом творческую профессию выбрала не сразу: готовилась к поступлению в строительный институт и собиралась стать проектировщицей.
© РИА Новости / Галина КиселеваПерейти в фотобанкСразу по окончании Щукинского театрального училища Гундарева получила приглашения от четырех ведущих столичных театров, но выбрала Театр им. Маяковского, где прослужила 35 лет.
Сразу по окончании Щукинского театрального училища Гундарева получила приглашения от четырех ведущих столичных театров, но выбрала Театр им. Маяковского, где прослужила 35 лет.
© Киностудия "Ленфильм", 1977Прорыв в кино случился после роли Анны Доброхотовой в фильме Владимира Фетина "Сладкая женщина". На Гундареву посыпались предложения от режиссеров. Следующей ее заметной работой стала роль Смеральдины в музыкальной комедии Владимира Воробьева "Труффальдино из Бергамо".
© Киностудия "Ленфильм", 1977
Прорыв в кино случился после роли Анны Доброхотовой в фильме Владимира Фетина "Сладкая женщина". На Гундареву посыпались предложения от режиссеров. Следующей ее заметной работой стала роль Смеральдины в музыкальной комедии Владимира Воробьева "Труффальдино из Бергамо".
© РИА НовостиПерейти в фотобанкГундарева легко вживалась в самые разные роли, не становясь заложницей одного амплуа. В 1978 году на экраны вышел фильм Леонида Марягина "Вас ожидает гражданка Никанорова", где актриса сыграла деревенскую девушку Катю, которая мечтает встретить своего "принца".
Гундарева легко вживалась в самые разные роли, не становясь заложницей одного амплуа. В 1978 году на экраны вышел фильм Леонида Марягина "Вас ожидает гражданка Никанорова", где актриса сыграла деревенскую девушку Катю, которая мечтает встретить своего "принца".
© РИА Новости / Виктор ЧерновПерейти в фотобанкОдна из самых пронзительных ролей Гундаревой — Надя Круглова в фильме "Однажды 20 лет спустя". Актриса блестяще передала переживания многодетной матери, хотя сама никогда не имела детей.
Одна из самых пронзительных ролей Гундаревой — Надя Круглова в фильме "Однажды 20 лет спустя". Актриса блестяще передала переживания многодетной матери, хотя сама никогда не имела детей.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВ 1977 году журнал "Советский экран" назвал Гундареву лучшей актрисой страны по результатам опроса.
В 1977 году журнал "Советский экран" назвал Гундареву лучшей актрисой страны по результатам опроса.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкЗа роль Нины Бузыкиной в фильме Георгия Данелии "Осенний марафон" актриса получила госпремию.
За роль Нины Бузыкиной в фильме Георгия Данелии "Осенний марафон" актриса получила госпремию.
© Главная редакция литературно-драматических программ ЦТ СССР, 1983В 1980-х Гундарева сыграла несколько знаковых социальных ролей в фильмах "Одиноким предоставляется общежитие", "Хозяйка детского дома", "Личное дело судьи Ивановой".
© Главная редакция литературно-драматических программ ЦТ СССР, 1983
В 1980-х Гундарева сыграла несколько знаковых социальных ролей в фильмах "Одиноким предоставляется общежитие", "Хозяйка детского дома", "Личное дело судьи Ивановой".
© Киностудия «Мосфильм», 1991Несмотря на большое количество ролей "простых женщин", в фильмографии актрисы есть и аристократические образы. Так, Наталья Гундарева сыграла императрицу Елизавету Петровну в фильме Светланы Дружининой "Виват, гардемарины!".
© Киностудия «Мосфильм», 1991
Несмотря на большое количество ролей "простых женщин", в фильмографии актрисы есть и аристократические образы. Так, Наталья Гундарева сыграла императрицу Елизавету Петровну в фильме Светланы Дружининой "Виват, гардемарины!".
© РИА Новости / Владимир РодионовПерейти в фотобанкПомимо кино, актриса активно занималась общественной деятельностью. В числе ее заслуг — реализация проекта "Во имя здоровья" Союза кинематографистов.
Помимо кино, актриса активно занималась общественной деятельностью. В числе ее заслуг — реализация проекта "Во имя здоровья" Союза кинематографистов.
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