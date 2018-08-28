"Сладкая женщина" и "Хозяйка детского дома": лучшие роли Натальи Гундаревой

Более шестидесяти ролей в кино и целая жизнь в Театре им. Маяковского — Наталья Гундарева была одной из самых востребованных и титулованных актрис своего времени. При этом творческую профессию выбрала не сразу: готовилась к поступлению в строительный институт и собиралась стать проектировщицей.