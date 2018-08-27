Козловский снимется в "МакМафии" и сыграет Вещего Олега в "Викингах"

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Данила Козловский и Софья Лебедева снимутся в англо-американском сериале о русской мафии "МакМафия", также Козловский появится в роли Вещего Олега в сериале "Викинги", сообщает пресс-служба Роскино.

Премьера сериала "МакМафия" состоялась в начале года, в основу сюжета легла книга британского журналиста Миши Гленни. Сюжет картины рассказывает о сыне бывшего босса русской мафии Алекса Годмана, который вынужден погрузиться в мир организованной преступности против своего желания. Лебедева снималась в первом сезоне, как и Алексей Серебряков, Мария Шукшина и Кирилл Пирогов.

"Актеры Данила Козловский и Софья Лебедева подтвердили свое участие в новом сезоне сериала про русскую мафию "МакМафия" (McMafia)", — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, Козловский примет участие в съемках 6-го сезона сериала "Викинги". Он исполнит роль Вещего Олега.

В Роскино добавили, что актриса Марьяна Спивак, исполнившая главную роль в фильме Андрея Звягинцева "Нелюбовь", появится в новом проекте режиссера Дэнни Бойла. Действие картины будет развиваться в альтернативном мире, где не существовало группы Beatles. Актриса Диана Пожарская сыграет ведущую роль в новом проекте эстонского режиссера Пеэтера Ребане "Жар-птица".

"Я считаю, что поддержка международной экспансии российских актеров должна стать одной из приоритетных задач индустрии. Потому как, только выходя за рамки комфортного локального киносообщества, российские актеры смогут реализовать свой огромный потенциал", — отметила глава Роскино Екатерина Мцитуридзе, чьи слова приводит пресс-служба.