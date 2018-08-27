В Свердловской области около 27 тысяч жителей посетили акцию "Ночь кино"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 авг — РИА Новости. Более 26,5 тысячи жителей Свердловской области приняли участие во всероссийской акции "Ночь кино", сообщает в понедельник департамент информполитики губернатора региона.
Самыми активными участниками "Ночи кино" стали жители городов Асбест, Алапаевск, Полевской, Верхний Тагил, Серов и Первоуральск, а также поселка Буланаш. Официальный старт акции в Свердловской области дал заместитель министра культуры региона Сергей Радченко в Доме кино Екатеринбурга.
Помимо кинопоказов, на большинстве площадок прошли различные дополнительные мероприятия — выставки, интерактивные программы, конкурсы. Так, в Байкалово организаторы для зрителей подготовили кинокараоке, концерт "Музыка кино" и интерактивную программу "Угадай фильм по кадру". В кинотеатре "Красногвардеец" Нижнего Тагила прошло игровое шоу "Дела богатырские", а в кинотеатре "Родина" — мастер-класс "Почувствуй себя художником", уточняют власти.
В рамках всероссийской акции зрителям в этом году были представлены три фильма: "Танки" Кима Дружинина, "Рубеж" Дмитрия Тюрина и "Последний богатырь" Дмитрия Дьяченко. Вход на все сеансы был свободным, отмечает департамент.