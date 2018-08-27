Кoktebel Jazz Party прошел на высоком уровне, считает арт-директор

KОКТЕБЕЛЬ, 27 авг — РИА Новости. Фестиваль Кoktebel Jazz Party, завершившийся накануне, прошел на высоком уровне, сказал РИА Новости арт-директор фестиваля Михаил Иконников.

"Фестиваль прошел успешно, на высоком уровне, все артисты довольны, зрители тоже", — сказал Иконников.

Международный фестиваль Кoktebel Jazz Party, закрытие которого состоялось накануне, посетили легенды мирового джаза. Первыми на церемонии закрытия фестиваля на сцену вышел известный пианист Ваагн Айрапетян с коллективом из Армении.

Сразу после их выступления слово взял основатель фестиваля, журналист Дмитрий Киселев.

"Здесь в Коктебеле мы впервые провели джазовый мост, это был очень сложный проект "Джаз со скоростью света", для него нужен очень мощный интернет… Сегодня у нас будет такой же мост с музыкантами из Роттердама", — рассказал Киселев.

Он отметил, что фестиваль растет и развивается, каждый год стремится искать что-то новое, и за этим стоит труд большого количества людей.

"Уже есть программа по развитию Коктебеля, государство выделило 4 миллиарда рублей", — сказал Киселев.

Он выразил надежду, что приведут в порядок набережную Коктебеля, будет хватать электричества для фестиваля.

"Сейчас нам его не хватает, мы его вырабатываем, привозя солярку из Москвы", — добавил он.

Киселев объявил, что следующим номером будет баттл на роялях без крышки двух известных пианистов Якова Окуня и Алексея Беккера.

После выступления пианистов на сцену вышел американский коллектив New York All Stars. Отыграв сет, музыканты приняли участие в джазовом мосте, сыграв в режиме реального времени с джазменами из Голландии.

На закрытии также выступил коллектив Chet Men, сооснователями которого являются аудитор Счетной палаты и гитарист Михаил Мен и рок-гитарист Дмитрий Четвергов.

Выдающаяся американская джазовая певица Дебора Браун и легендарный трубач Эдди Хендерсон, ученик Луи Армстронга выступили в составе Биг-бенда под управлением Сергея Головни в завершении фестиваля.

Koktebel Jazz Party, возникший в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза, журналиста Дмитрия Киселева, стал одной из визитных карточек Крыма и занял признанное место в списке международных джазовых форумов. Гостем Koktebel Jazz Party-2017 стал президент РФ Владимир Путин. В разные годы KJP посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль). Всего за 15 лет в Коктебеле выступило около полутора сотен ведущих мировых джазовых коллективов.

Фестиваль проводится при информационной поддержке международной медиагруппы "Россия сегодня", телеканалов "Россия 1", "Россия-Культура" и "Россия 24", радио "Маяк", радио "Культура", "Радио России", радиостанции "Вести FM". Организатор фестиваля — медиагруппа "Красный квадрат". Музыкальным партнером фестиваля является Радио JAZZ. Специальным партнером выступает компания "Смоленские Бриллианты".