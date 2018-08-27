Кустурица пообещал вернуться в Крым через год

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости. Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица пообещал снова дать концерт в Крыму через год, сообщили РИА Новости организаторы.

Кустурица со своей группой The No Smoking Orchestra дал единственный концерт в Крыму в ялтинском киноконцертном зале "Юбилейный" 22 августа. Выступление прошло при полном аншлаге и под несмолкаемые аплодисменты.

"Эмир Кустурица пообещал, что следующая встреча с крымской публикой состоится через год", — сказала представитель организаторов концерта.

По ее словам, Кустурица за время пребывания в Крыму посетил ряд достопримечательностей полуострова, пообщался с крымчанами.

Кустурица выступил в Крыму уже второй раз, в прошлом году он посоветовал крымчанам не обращать внимания на мнение западных стран, не признающих полуостров частью России.

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