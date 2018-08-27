Кустурица пообещал вернуться в Крым через год

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости. Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица пообещал снова дать концерт в Крыму через год, сообщили РИА Новости организаторы.
"Эмир Кустурица пообещал, что следующая встреча с крымской публикой состоится через год", — сказала представитель организаторов концерта.
По ее словам, Кустурица за время пребывания в Крыму посетил ряд достопримечательностей полуострова, пообщался с крымчанами.
Кустурица выступил в Крыму уже второй раз, в прошлом году он посоветовал крымчанам не обращать внимания на мнение западных стран, не признающих полуостров частью России.
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