МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Фэнтези "Альфа" стало лидером российского проката по итогам выходных, собрав около 246,8 миллиона рублей, сообщает в понедельник портал kinobusiness.com.

События фэнтезийной драмы происходят 20 тысяч лет назад, когда Земля была холодным и неуютным местом, в котором смерть подстерегала человека на каждом шагу, а жизнь зависела от того, удалось ли загнать добычу. Волей случая охотник в исполнении юного Коди Смита-МакФи оказывается отделен от племени, оставшись один на один с диким доисторическим миром — миром, полным жестоких врагов. Но там, где меньше всего ждешь помощи, находится один неожиданный союзник, дружба с которым навсегда изменит всю историю человечества.

На втором месте оказался фильм "Мег: монстр глубины", который собрал за выходные 60,6 миллиона рублей, а всего за две недели проката 782,8 миллиона рублей. Третье место занял мультфильм "Принцесса и дракон", заработавший 35,9 миллиона рублей, а четвертое — российская комедия "Днюха", собравшая в первые выходные проката 31,1 миллиона рублей.

Замыкает пятерку лидеров мюзикл "Mamma mia! 2", который собрал 22,1 миллиона рублей за выходные и 108,5 миллиона рублей за две недели.