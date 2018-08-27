ВЛАДИВОСТОК, 27 авг — РИА Новости. Игра "Что? Где? Когда?", уникальные экспозиции и предпремьерный показ кукольного мультфильма "Гофманиада" войдут в культурную программу Восточного экономического форума, сообщает пресс-служба фонда "Роскогресс".

"В рамках культурной программы ВЭФ-2018 впервые состоится интеллектуальная игра в формате "Что? Где? Когда?", в которой смогут принять участие гости форума. Ведущими игры выступят знаток клуба, двукратный обладатель награды "Хрустальная сова" Михаил Скипский и известный российский актер и сценарист Андрей Максимков", — говорится в сообщении.

Во время форума откроется выставка "Карта России. Вехи истории" из собрания Музеев Московского Кремля. Это первый совместный проект музея-заповедника "Московский Кремль" и Приморского музея Арсеньева. Более 80 предметов выставки расскажут об основных этапах формирования территории Российского государства, многие из них будут впервые показаны вне стен Московского Кремля. Среди редких экспонатов – вышитая карта Российской империи, созданная воспитанницами Московского училища ордена Святой Екатерины в 1872 году и подаренная императору Александру Второму, а также пасхальное яйцо "Транссибирская магистраль" работы Карла Фаберже.

Киностудия "Союзмультфильм" организует предпремьерный показ полнометражного кукольного мультфильма "Гофманиада", работа над этим проектом началась более 15 лет назад. На выставке "Великий Карл" из собрания Государственного Русского музея можно будет увидеть произведения Карла Брюллова и его учеников. Гость ВЭФ — Кемеровская область — представит арт-галерею "Кузбасс" с произведениями искусства на основе технологии "живых полотен".

"Концертно-театральная часть культурной программы ВЭФ-2018 включает в себя выступление Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета, показ оперы "Царская невеста" и балета "Спящая красавица" на площадке Приморской сцены Мариинского театра, а также концерт симфонического оркестра Приморской сцены Мариинского театра при участии солистов из КНР, Японии, Кореи и России", — сообщает фонд.

Выставка "Улица Дальнего Востока", на которой будет продемонстрирован экономический потенциал, культурные традиции и туристические возможности регионов Дальнего Востока, с 11 по 13 сентября будет работать для участников и гостей ВЭФ, а 15 и 16 сентября — для всех желающих.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября.

Фонд "Росконгресс" — социально-ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Был учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России.