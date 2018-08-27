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Культура

Джаз без границ. В Крыму завершился Koktebel Jazz Party

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Koktebel Jazz Party – 2018 (38)
(обновлено: 10:17 27.08.2018)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкБерег Коктебеля, где расположена главная сцена международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz PartyБерег Коктебеля, где расположена главная сцена международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Максим Блинов
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КОКТЕБЕЛЬ, 27 авг — РИА Новости, Анна Кочарова. Музыкальный фестиваль Koktebel Jazz Party, состоявшийся в этом году в 16-й раз, торжественно завершился. На несколько дней популярный крымский курорт превратился в одну большую сцену. Накануне вечером на итоговом концерте выступили все звезды фестиваля.

Джазмен Яков Окунь во время интервью РИА Новости на фестивале Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Максим Блинов
Джазмен Яков Окунь: "Чувствую себя в Крыму как дома"

С пятницы по воскресенье в курортном поселке на берегу Черного моря постоянно звучала музыка: на пяти фестивальных площадках уже с утра репетировали музыканты, а вечерний марафон предваряли дневные концерты, вход на которые, кстати, был свободный. Ближе к ночи, как и полагается, — джем-сейшны, импровизационные выступления в более камерной, клубной обстановке.

Зрителей всегда было много — и тех, кто приехал на фестиваль специально, и тех, кто просто отдыхает на море. Люди с удовольствием слушали и смотрели на репетиции — благо все сцены открытые.

Вечерами публика собиралась на главной площадке — в партере, фан-зоне и просто вокруг, на пляже. Везде царила удивительная атмосфера коктебельского джаза — атмосфера свободы.

Этот крымский поселок еще в начале прошлого века облюбовали поэты, писатели, художники. В советские времена Коктебель считался главным курортом художественной и научной интеллигенции. И вот теперь, с 2003 года, благодаря родоначальнику коктебельского джаза журналисту Дмитрию Киселеву, здесь проходит фестиваль мирового уровня.

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЗрители на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Максим Блинов
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Зрители на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party

В этом году в Коктебель съехались настоящие легенды. Открывали фестиваль музыканты из Нового Орлеана, города классического, образцового джаза. Однако Rebirth Jazz Band представил публике неожиданный фьюжн традиционного диксилендного звучания и современного, почти рэпа.

Весь этот джаз: в Крыму стартовал Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкХэдлайнерами открытия стали американская группа Rebirth Вrass Band, британский коллектив Incognito, индийский джаз-бенд Rajeev Raja Combine и российские классики джаза Яков Окунь и Олег Стариков.Девушка во время 16-го международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Максим Блинов
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Хэдлайнерами открытия стали американская группа Rebirth Вrass Band, британский коллектив Incognito, индийский джаз-бенд Rajeev Raja Combine и российские классики джаза Яков Окунь и Олег Стариков.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкKoktebel Jazz Party открыл его основатель журналист Дмитрий Киселев. Он напомнил что джаз в Коктебеле начинался в 2003 году, когда все жили в палатках, а концерты проходили у дома Волошина.Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев и ведущие Эрнест Мацкявичюс и Ольга Скабеева на открытии 16-го международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Максим Блинов
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Koktebel Jazz Party открыл его основатель журналист Дмитрий Киселев. Он напомнил что джаз в Коктебеле начинался в 2003 году, когда все жили в палатках, а концерты проходили у дома Волошина.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВ разные годы Koktebel Jazz Party посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль).Участник Rebirth Brass Band во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Евгений Биятов
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В разные годы Koktebel Jazz Party посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль).
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВсего за 15 лет в Коктебеле выступили около полутора сотен ведущих мировых джазовых коллективов.Участница британской группы Incognito во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Всего за 15 лет в Коктебеле выступили около полутора сотен ведущих мировых джазовых коллективов.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкГлавная сцена фестиваля расположена на берегу моря. В течение трех дней на ней выступят более 20 коллективов.Участники Rebirth Brass Band во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Главная сцена фестиваля расположена на берегу моря. В течение трех дней на ней выступят более 20 коллективов.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкБарабанщик Яков Окунь в составе квартета Михаила Окуня выступает на Волошинской сцене на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.Барабанщик Яков Окунь в составе квартета Михаила Окуня выступает на Волошинской сцене на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Барабанщик Яков Окунь в составе квартета Михаила Окуня выступает на Волошинской сцене на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкУчастники британской группы Incognito во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.Участники британской группы Incognito во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Участники британской группы Incognito во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВедущая концерта Ольга Скабеева, в свою очередь, отметила большое количество гостей, собравшихся у Карадага послушать джаз.Зрители на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Ведущая концерта Ольга Скабеева, в свою очередь, отметила большое количество гостей, собравшихся у Карадага послушать джаз.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкЭто говорит о любви людей к Крыму и их готовности приезжать на полуостров, заметила журналистка.Зрители на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Это говорит о любви людей к Крыму и их готовности приезжать на полуостров, заметила журналистка.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЗрители на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.Зрители на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Зрители на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкИндийский коллектив Rajeev Raja Combine приехал в Крым впервые. Музыканты назвали очень романтичной атмосферу фестиваля и порадовались возможности "выйти на сцену у моря при луне".Участница индийского музыкального коллектива Rajeev raja combine Чанданабала Калян во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Индийский коллектив Rajeev Raja Combine приехал в Крым впервые. Музыканты назвали очень романтичной атмосферу фестиваля и порадовались возможности "выйти на сцену у моря при луне".
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкМузыкант Оноре Чадрик Кинтан во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.Музыкант Оноре Чадрик Кинтан во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Музыкант Оноре Чадрик Кинтан во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкКонцерт на главной сцене открыла группа с родины джаза - Нового Орлеана - Rebirth Brass Band.Участник Rebirth Brass Band во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Концерт на главной сцене открыла группа с родины джаза - Нового Орлеана - Rebirth Brass Band.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСправа налево: музыкант-саксофонист Сергей Головня, глава Республики Крым Сергей Аксёнов, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, арт-директор Международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party Михаил Иконников на пресс-конференции, посвященной 16-му международному музыкальному фестивалю Koktebel Jazz Party.Музыкант-саксофонист Сергей Головня, глава Республики Крым Сергей Аксёнов, генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев, арт-директор Международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party Михаил Иконников на пресс-конференции, посвященной 16-му международному музыкальному фестивалю Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Справа налево: музыкант-саксофонист Сергей Головня, глава Республики Крым Сергей Аксёнов, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, арт-директор Международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party Михаил Иконников на пресс-конференции, посвященной 16-му международному музыкальному фестивалю Koktebel Jazz Party.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкМузыкант Холл Гленн Патрик во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.Музыкант Холл Гленн Патрик во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Музыкант Холл Гленн Патрик во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПервый день фестиваля завершился вступлением британской группы Incognito.Основатель британской группы Incognito Жан-Поль Блуи Моник на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Первый день фестиваля завершился вступлением британской группы Incognito.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкИменно музыканты из Incognito получили приз зрительских симпатий, который определяли по интенсивности аплодисментов зала.Зрители на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Именно музыканты из Incognito получили приз зрительских симпатий, который определяли по интенсивности аплодисментов зала.
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Первый же день подарил зрителям и еще одно потрясающее выступление — легендарных Incognito, родоначальников эйсид-джаза. Жан-Поль Моник руководит группой с самого ее основания, в команде в разные годы играли музыканты чуть ли не из 30 стран. В тот вечер на сцене тоже был интернационал, что во многом отражает суть самой джазовой музыки — искусства, не признающего границ.

"Некоторые люди как в музыке, так и в жизни пытаются возводить преграды. Но на самом деле искусство правдиво, когда оно искренне, — сказал Жан-Поль Моник в интервью РИА Новости — Я здесь, чтобы показать: мы должны человечнее относиться друг к другу. И музыка помогает в этом. В джазе, где исполнители импровизируют по очереди, есть как бы "обмен мнениями", это лучшее воплощение идеи общения. С одной стороны, мы разные, но в то же время — объединены".

Участница International Jazz Ensemble Якова Окуня, певица Дебора Браун (США) во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Русские музыканты уникальны: легендарная Дебора Браун о Koktebel Jazz Party

Идея понимания и отсутствия каких-либо барьеров в принципе стала главной для фестиваля, об этом говорили многие музыканты — как российские, так и зарубежные звезды. Джаз ведь и есть свободное общение, только воплощенное не в словах, а в звуках.

"Импровизация — это как наш с вами диалог", — пояснил в беседе с РИА Новости выдающийся трубач Эдди Хендерсон. Как и все зарубежные участники, Хендерсон с удовольствием говорил об удивительной атмосфере фестиваля: "Я чувствовал — нас очень внимательно слушали. Это всегда помогает во время выступления, ведь одно вытекает из другого. Чем больше энергетики исходит из зала, тем больше ты отдаешь зрителям".

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкУчастники коллектива Ваагна Айрапетяна (Армения) выступают на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Максим Блинов
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Участники коллектива Ваагна Айрапетяна (Армения) выступают на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party

Знаменитый трубач вышел на коктебельскую сцену в субботу вместе с интернациональным ансамблем пианиста Якова Окуня, а потом и во время заключительного концерта с биг-бэндом саксофониста Сергея Головни. Ну а главной партнершей была великолепная певица Дебора Браун.

"Я была тут четыре года назад и могу сказать, что все изменилось в лучшую сторону. С Россией меня связывает многое — впервые я приезжала сюда четверть века назад, — сказала певица в интервью РИА Новости. — Российские джазмены просто великолепные. Где-нибудь в небольшом городке можно услышать молодого парня, который играет на саксофоне не хуже Чарли Паркера или Майлза Дэвиса".

Джаз под открытым небом: второй день фестиваля Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВо второй день на сцене выступили музыканты Segar Band из Китая, американские коллективы и интернациональный состав российского джазмена Якова Окуня.16-й международный музыкальный фестиваль Koktebel Jazz Party. День второй
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Во второй день на сцене выступили музыканты Segar Band из Китая, американские коллективы и интернациональный состав российского джазмена Якова Окуня.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкКонцерт второго дня открыли Sedar Band, играющие в стиле фьюжн. В составе коллектива выступил профессор Пекинской академии современной музыки, один из самых известных джазменов Китая Сифэн Седар Чин.Китайская группа Sedar Band выступает на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Максим Блинов
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Концерт второго дня открыли Sedar Band, играющие в стиле фьюжн. В составе коллектива выступил профессор Пекинской академии современной музыки, один из самых известных джазменов Китая Сифэн Седар Чин.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкУчастник китайской группы Sedar Band на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.Участник китайской группы Sedar Band выступает на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Участник китайской группы Sedar Band на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкУчастники китайской группы Sedar Band выступают на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.Участники китайской группы Sedar Band выступают на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Участники китайской группы Sedar Band выступают на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПианистка коллектива New Folk Trio Наталья Скворцова на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.Пианистка коллектива New Folk Trio Наталья Скворцова на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Пианистка коллектива New Folk Trio Наталья Скворцова на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкЗрители на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.Зрители на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Зрители на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЛюди расположились на пляже недалеко от главной сцены международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party.Люди расположились на пляже недалеко от главной сцены международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Люди расположились на пляже недалеко от главной сцены международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВ перерыве между выступлениями ведущие предупредили - в море не купаться. По словам Эрнеста Мацкявичюса, за кулисы заглянул Посейдон и попросил не плавать, так как в это время суток в воде обитают крайне агрессивные русалки.Берег Коктебеля, где расположена главная сцена международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
В перерыве между выступлениями ведущие предупредили - в море не купаться. По словам Эрнеста Мацкявичюса, за кулисы заглянул Посейдон и попросил не плавать, так как в это время суток в воде обитают крайне агрессивные русалки.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПриехала в Коктебель и легендарная американская певица Ванесса Рубин, которую очаровала красота местной природы.Певица Ванесса Рубин (США) во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Приехала в Коктебель и легендарная американская певица Ванесса Рубин, которую очаровала красота местной природы.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкС Рубин выступал саксофонист Дон Брейден. Вместе они несколько лет назад записали альбом под названием Full Circle.Саксофонист Дон Брейден (США) во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
С Рубин выступал саксофонист Дон Брейден. Вместе они несколько лет назад записали альбом под названием Full Circle.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкУчастница International Jazz Ensemble Якова Окуня певица Дебор Браун (США) во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.Участница International Jazz Ensemble Якова Окуня певица Дебор Браун (США) во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Участница International Jazz Ensemble Якова Окуня певица Дебор Браун (США) во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкНа пресс-конференции американские музыканты признались, что только в Европе, на таких фестивалях, как в Коктебеле, им удается пообщаться с коллегами.Участники International Jazz Ensemble Якова Окуня во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
На пресс-конференции американские музыканты признались, что только в Европе, на таких фестивалях, как в Коктебеле, им удается пообщаться с коллегами.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкУчастник New-York Latin Jazz All Stars во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.Участник New-York Latin Jazz All Stars во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Участник New-York Latin Jazz All Stars во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.
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Одним из главных героев завершающего вечера стал армянский музыкант Ваагн Айрапетян. В интервью РИА Новости арт-директор фестиваля, саксофонист Сергей Головня очень точно охарактеризовал этого исполнителя: "Ваагн — просто музыкант от бога, пианист и вокалист. Создается ощущение, что он весь состоит из джаза". Айрапетян действительно поразил публику — и виртуозной игрой, и колоритным голосом, и потрясающей энергией. Исполняя вокальные композиции, он быстро передвигался по сцене и в нужные моменты, стоя, подыгрывал себе одной рукой на рояле.

Зрители на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Музыканты рассказали, за что любят Koktebel Jazz Party

Настоящим открытием для многих слушателей оказались Rajeev Raja Combine из Индии и Sedar Band из Китая, выступавшие в первый и второй вечер фестиваля. И если индийские музыканты представили некий фьюжн, музыку, замешанную на национальных мотивах, то китайские джазмены играли в европейской манере.

Особое место в программе этих дней занимали классики российского джаза. Как отметил в интервью РИА Новости программный директор фестиваля Михаил Иконников, эти музыканты развивали у нас джаз во времена запретов. Пианист Михаил Окунь и флюгельгорнист Герман Лукьянов со своей командой выступали в разные дни на камерной сцене во дворе музея Максимилиана Волошина. Кстати, незадолго до открытия фестиваля Лукьянов отметил 82-летие, в этом же году исполняется 40 лет его знаменитому "Кадансу".

Завершился фестиваль выступлением всех звезд Koktebel Jazz Party. Ваагн Айрапетян, Эдди Хендерсон и, конечно же, Дебора Браун, которую публика особенно ждала, вышли на сцену вместе с биг-бэндом Сергея Головни. Позже по традиции все желающие переместились на ближайшую площадку для джем-сейшна. Закрывая фестиваль, его основатель Дмитрий Киселев заверил публику, что следующий Koktebel Jazz Party обязательно состоится в последние выходные августа 2019 года.

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЗрители на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Максим Блинов
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Зрители на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
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Культура
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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ais.belov
Крымский куррорт..одну большую сцену..?
Какие слова..какой текст.....ШОУ дядюшки СЭМА с одобрения местных халуев..
09:53
27.08.2018
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  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

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