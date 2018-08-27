Джаз без границ. В Крыму завершился Koktebel Jazz Party

КОКТЕБЕЛЬ, 27 авг — РИА Новости, Анна Кочарова. Музыкальный фестиваль Koktebel Jazz Party, состоявшийся в этом году в 16-й раз, торжественно завершился. На несколько дней популярный крымский курорт превратился в одну большую сцену. Накануне вечером на итоговом концерте выступили все звезды фестиваля.

С пятницы по воскресенье в курортном поселке на берегу Черного моря постоянно звучала музыка: на пяти фестивальных площадках уже с утра репетировали музыканты, а вечерний марафон предваряли дневные концерты, вход на которые, кстати, был свободный. Ближе к ночи, как и полагается, — джем-сейшны, импровизационные выступления в более камерной, клубной обстановке.

Зрителей всегда было много — и тех, кто приехал на фестиваль специально, и тех, кто просто отдыхает на море. Люди с удовольствием слушали и смотрели на репетиции — благо все сцены открытые.

Вечерами публика собиралась на главной площадке — в партере, фан-зоне и просто вокруг, на пляже. Везде царила удивительная атмосфера коктебельского джаза — атмосфера свободы.

Этот крымский поселок еще в начале прошлого века облюбовали поэты, писатели, художники. В советские времена Коктебель считался главным курортом художественной и научной интеллигенции. И вот теперь, с 2003 года, благодаря родоначальнику коктебельского джаза журналисту Дмитрию Киселеву, здесь проходит фестиваль мирового уровня.

В этом году в Коктебель съехались настоящие легенды. Открывали фестиваль музыканты из Нового Орлеана, города классического, образцового джаза. Однако Rebirth Jazz Band представил публике неожиданный фьюжн традиционного диксилендного звучания и современного, почти рэпа.

Первый же день подарил зрителям и еще одно потрясающее выступление — легендарных Incognito, родоначальников эйсид-джаза. Жан-Поль Моник руководит группой с самого ее основания, в команде в разные годы играли музыканты чуть ли не из 30 стран. В тот вечер на сцене тоже был интернационал, что во многом отражает суть самой джазовой музыки — искусства, не признающего границ.

"Некоторые люди как в музыке, так и в жизни пытаются возводить преграды. Но на самом деле искусство правдиво, когда оно искренне, — сказал Жан-Поль Моник в интервью РИА Новости — Я здесь, чтобы показать: мы должны человечнее относиться друг к другу. И музыка помогает в этом. В джазе, где исполнители импровизируют по очереди, есть как бы "обмен мнениями", это лучшее воплощение идеи общения. С одной стороны, мы разные, но в то же время — объединены".

Идея понимания и отсутствия каких-либо барьеров в принципе стала главной для фестиваля, об этом говорили многие музыканты — как российские, так и зарубежные звезды. Джаз ведь и есть свободное общение, только воплощенное не в словах, а в звуках.

"Импровизация — это как наш с вами диалог", — пояснил в беседе с РИА Новости выдающийся трубач Эдди Хендерсон. Как и все зарубежные участники, Хендерсон с удовольствием говорил об удивительной атмосфере фестиваля: "Я чувствовал — нас очень внимательно слушали. Это всегда помогает во время выступления, ведь одно вытекает из другого. Чем больше энергетики исходит из зала, тем больше ты отдаешь зрителям".

Знаменитый трубач вышел на коктебельскую сцену в субботу вместе с интернациональным ансамблем пианиста Якова Окуня, а потом и во время заключительного концерта с биг-бэндом саксофониста Сергея Головни. Ну а главной партнершей была великолепная певица Дебора Браун.

"Я была тут четыре года назад и могу сказать, что все изменилось в лучшую сторону. С Россией меня связывает многое — впервые я приезжала сюда четверть века назад, — сказала певица в интервью РИА Новости. — Российские джазмены просто великолепные. Где-нибудь в небольшом городке можно услышать молодого парня, который играет на саксофоне не хуже Чарли Паркера или Майлза Дэвиса".

Одним из главных героев завершающего вечера стал армянский музыкант Ваагн Айрапетян. В интервью РИА Новости арт-директор фестиваля, саксофонист Сергей Головня очень точно охарактеризовал этого исполнителя: "Ваагн — просто музыкант от бога, пианист и вокалист. Создается ощущение, что он весь состоит из джаза". Айрапетян действительно поразил публику — и виртуозной игрой, и колоритным голосом, и потрясающей энергией. Исполняя вокальные композиции, он быстро передвигался по сцене и в нужные моменты, стоя, подыгрывал себе одной рукой на рояле.

Настоящим открытием для многих слушателей оказались Rajeev Raja Combine из Индии и Sedar Band из Китая, выступавшие в первый и второй вечер фестиваля. И если индийские музыканты представили некий фьюжн, музыку, замешанную на национальных мотивах, то китайские джазмены играли в европейской манере.

Особое место в программе этих дней занимали классики российского джаза. Как отметил в интервью РИА Новости программный директор фестиваля Михаил Иконников, эти музыканты развивали у нас джаз во времена запретов. Пианист Михаил Окунь и флюгельгорнист Герман Лукьянов со своей командой выступали в разные дни на камерной сцене во дворе музея Максимилиана Волошина. Кстати, незадолго до открытия фестиваля Лукьянов отметил 82-летие, в этом же году исполняется 40 лет его знаменитому "Кадансу".

Завершился фестиваль выступлением всех звезд Koktebel Jazz Party. Ваагн Айрапетян, Эдди Хендерсон и, конечно же, Дебора Браун, которую публика особенно ждала, вышли на сцену вместе с биг-бэндом Сергея Головни. Позже по традиции все желающие переместились на ближайшую площадку для джем-сейшна. Закрывая фестиваль, его основатель Дмитрий Киселев заверил публику, что следующий Koktebel Jazz Party обязательно состоится в последние выходные августа 2019 года.