Софию Ротару госпитализировали в Уфе, пишут СМИ

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Певица София Ротару госпитализирована в Уфе, сообщает UFA1.

По данным портала, артистка почувствовала недомогание во время выступления на одном из корпоративных мероприятий в городе. Отмечается, что Ротару доставили в больницу около 23:00.

О причинах госпитализации и диагнозе не сообщается.

При этом концертный директор Софии Ротару подтвердил Пятому каналу, что артистка находится в Уфе, однако не стал комментировать сообщения о ее госпитализации.

София Ротару — советская и украинская эстрадная певица и актриса. В 1988 году получила звание Народной артистки СССР, а в 2002-м — Героя Украины. Репертуар певицы насчитывает более 500 песен на русском, украинском, молдавском и других языках.