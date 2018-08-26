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Культура

Подвинься, Мавзолей: за что иностранцы полюбили парк "Зарядье"

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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПосетители на территории природно-ландшафтного парка ЗарядьеПосетители на территории природно-ландшафтного парка Зарядье
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости, Анна Михайлова. Авторитетный американский журнал TIME включил столичный парк "Зарядье" в список ста лучших мест мира 2018 года. Это единственный российский объект, который вошел в перечень. РИА Новости разбиралось, чем "Зарядье" покорило иностранцев.

И нашим и вашим

© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкПосетители на территории природно-ландшафтного парка "Зарядье" в Москве
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Посетители на территории природно-ландшафтного парка "Зарядье" в Москве

Открывшийся в сентябре прошлого года на месте снесенной гостиницы "Россия" парк "Зарядье" — уникальный пример совмещения национального колорита и международных трендов. С одной стороны, парк — квинтэссенция "русскости": площадка в двух шагах от Красной площади разделена на четыре зоны, где представлены растения со всей России. Переходя от березок к северному ландшафту, ощущаешь себя не в центре мегаполиса, а в русской глубинке, до которой редко добираются туристы.

Вместе с тем дизайн "Зарядья" разрабатывался американским архитектурным бюро Diller Scofidio+Renfro, которое ранее занималось, например, парком "Хай-Лайн" на Манхэттене. Отсюда функциональная, стилистическая и технологическая универсальность проекта, модная архитектура и акцент на удобство. Никаких заборов и оград, скамейки для отдыха, возможность ходить, бегать, лежать на газонах, бесплатные вай-фай и зарядные устройства.

 

Такое пространство могло бы украсить любую мировую столицу — от Нью-Йорка до Токио. Вероятно, поэтому в "Зарядье" одинаково комфортно как москвичам, так и исландским болельщикам, приехавшим на чемпионат мира.

Современность и безвременье

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкАртисты Cirque du Soleil выступают на открытии летнего сезона в парке "Зарядье" в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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Артисты Cirque du Soleil выступают на открытии летнего сезона в парке "Зарядье" в Москве

Парк не просто вписывает Москву в международный контекст, подчеркивая национальную самобытность, но и демонстрирует интересный синтез современности и историчности. Журналисты TIME отмечают, что, в отличие от подобных пространств, которые создавались в советский период, "Зарядье" — не скучное и официозное, а живое и современное.

"Огромные общественные парки были главной чертой советских городов — величественные и официальные, совсем не как "Зарядье", первый масштабный общественный парк в Москве за 50 лет", — отметили в TIME.

Парк «Зарядье». Архивное фото
© Iwan Baan
В "Зарядье" считают закономерным признание парка журналом Time

В журнале подчеркнули, что только за первый год парк посетили более десяти миллионов человек. В выходные сюда приходят до 100 тысяч — это население одного района столицы. Причем многие приезжают специально, а не в довесок к походу на Красную площадь. То есть "Зарядье" воспринимается как одна из главных достопримечательностей столицы и, скорее всего, избежит участи сиюминутно популярного "места силы".

Лед и стекло

© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПарк "Зарядье"
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Парк "Зарядье"

Несмотря на близость Красной площади, "Зарядье" — совершенно самостоятельное пространство: парк, которого здесь никогда не было. Однако его функционал куда шире — тут и концертный зал, и рестораны, и подземный музей. В "Зарядье" проходят выступления, выставки, городские праздники и фестивали.

Наибольший интерес у туристов вызывает "парящий мост" над Москвой-рекой. Семидесятиметровая консоль в форме бумеранга построена без единой опоры. Эта висячая смотровая площадка теперь одна из главных "инстаграмных" точек города. Отсюда получаются красочные селфи и открыточные снимки с видами Кремля, храма Христа Спасителя и высотки на Котельнической набережной.

© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПосетительница в павильоне "Ледяная пещера" в природно-ландшафтном парке "Зарядье" в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Посетительница в павильоне "Ледяная пещера" в природно-ландшафтном парке "Зарядье" в Москве

Еще один хит "Зарядья" — ледяная пещера. Эта инсталляция-лабиринт площадью в тысячу квадратных метров переносит посетителей из Москвы на Крайний Север. Температура не опускается ниже пяти градусов, но благодаря видеопроекциям, светодиодам и слою инея и льда на стенах, можно прочувствовать весь колорит северной природы.

И, пожалуй, главное: "Зарядье" позволяет отдохнуть. Туристам — от насыщенного достопримечательностями экскурсионного маршрута, москвичам — от бешеного ритма города. И прямо в центре столицы.

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