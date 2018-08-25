Создатели "Стражей Галактики" остановили работу над третьей частью франшизы

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Компания The Walt Disney Studios и студия Marvel Studios приостановили работу над третьей частью фильма "Стражи Галактики", сообщает The Hollywood Reporter.

Отмечается, что создатели фильма планировали начать съемки в январе или феврале 2019 года, однако после увольнения режиссера Джеймса Ганна компания не смогла найти ему замену и распустила съемочную команду.

"Выход фильма отложили. Disney никогда не устанавливала точную дату премьеры третьей части", — отметил источник издания.

Он также рассказал, что представители Marvel Studios провели встречу с режиссером фильма "Тор: Рагнарек" Тайкой Вайтити, однако неизвестно, обсуждали ли они данный проект.

В конце июля стало известно, что The Walt Disney Studios уволила режиссера фильмов "Стражи Галактики" и "Стражи Галактики. Часть 2" Джеймса Ганна из-за нескольких оскорбительных сообщений в Twitter, в которых он шутил на провокационные темы.

Первый фильм франшизы, основанный на одноименной серии комиксов издательства Marvel Comics, вышел в 2014 году, сиквел появился весной 2017-го. По данным СМИ, премьера третьей части была запланирована на 2020 год.