"Коктебель, мы тебя любим": в Крыму открылся главный джазовый фестиваль

Участники британской группы Incognito во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party

Участники британской группы Incognito во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party

КОКТЕБЕЛЬ, 25 авг — РИА Новости, Анна Кочарова. В Крыму вчера открылся главный летний фестиваль — Koktebel Jazz Party, который проходит в этом году в 16-й раз. В первый вечер на главной площадке выступили музыканты из разных стран, в том числе американские джазмены из Нового Орлеана и исполнители из Индии и Великобритании.

Огромная главная сцена на побережье, полный партер и вокруг — множество слушателей, которые наслаждаются джазом, сидя на пляже или в кафе. Музыка слышна повсюду — на три ближайших дня Коктебель превратился в одну джазовую площадку под открытым небом.

"Джаз объединяет народы, ведь сама музыка эта появилась как синтез культур, — сказал на пресс-конференции в день открытия фестиваля его основатель, журналист Дмитрий Киселев. — Это очень важно для Крыма, и в этом есть специальное послание. Крым должен не разъединять, а объединять. В этом и есть культурная миссия нашего фестиваля, никакой политики. Просто быть вместе".

"Спасибо" с акцентом по-русски и даже длинная фраза "Коктебель, мы тебя любим" — музыканты, выходившие на сцену в этот вечер, не просто великолепно играли, но и общались с залом и со всеми собравшимися вокруг. Открывала концерт команда из Нового Орлеана — с родины джаза. Лауреаты "Грэмми" Rebirth Jazz Band сразу же нашли общий язык с залом: зрители подпевали и танцевали под музыку.

Американцев сменили музыканты из Индии — более сдержанные, может быть, более интеллектуальные. Сочетание национальных мотивов и джазовых гармоний также нашло отклик у публики. Между выступлениями зарубежных гостей играл фортепианный дуэт Якова Окуня и Олега Старикова. Затем на сцену вышла команда из США Rick Margitza и завершили вечер британские Incognito, играющие эйсид-джаз.

До концерта в интервью РИА Новости лидер этой легендарной команды Жан-Поль Моник рассказал, почему для него лично было так важно приехать в Коктебель.

"Многие задавались вопросом, зачем мы сюда едем, ведь есть политические проблемы. Точно так же, например, некоторые спрашивали: зачем послезавтра мы летим в Израиль? Но для меня эта поездка очень важна, иначе как можно открыть людям глаза на то, что нужно понимать друг друга и взаимодействовать? Мир забыл об этом. Мы живем, не замечая радостей или горестей других людей. Я здесь, чтобы показать: мы должны человечнее относиться друг к другу. И музыка помогает в этом. В джазе, где исполнители импровизируют по очереди, есть как бы "обмен мнениями", это лучшее воплощение идеи общения. С одной стороны, мы разные, но в то же время объединены".

Выступление под открытым небом в прибрежном городе напомнило музыканту о его родных местах: "Я сам вырос на берегу океана, и когда смотрю на море здесь, в Коктебеле, это напоминает мне мое детство. Что-то отзывается в моем сердце, где-то очень глубоко. Выступление на побережье напоминает мне о том, как я сам для себя открывал музыку".

В ближайшие дни на Koktebel Jazz Party вместе с российским джазменами выступят международные команды. Да и в составе самих Incognito — музыканты из разных стран, о чем Моник не забывал упомянуть, представляя исполнителей во время выступления. В интервью РИА Новости он объяснил, почему такое национальное разнообразие принципиально.

"Национальные течения в джазе очень важны, потому что в любом случае музыканты разных стран привносят в это искусство какие-то свои нюансы. Каждый выражает себя по-своему. Например, российская джазовая школа хорошо известна в мире, известны ее давние традиции. У меня есть записи некоторых исполнителей. Российский джаз так же важен для мировой музыки, как и польский или немецкий".

"Мне нравится то, что в разных странах джаз играют немного по-разному, — продолжил музыкант. — Некоторые, как в музыке, так и в жизни пытаются возводить какие-то барьеры, преграды. Это джаз — а это нет. Так можно — а вот так нельзя. Это правда — а это нет. Но на самом деле, у каждого своя правда, собственное понимание искусства. И если это искреннее, то значит и правдиво".

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