МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Российский комик Семен Слепаков записал песню в ответ на клип группы Сергея Шнурова "Ленинград" "Не хочу быть москвичом". Ролик опубликован на его YouTube-канале.

Клип, который за несколько часов набрал около 200 тысяч просмотров, получил название "Побазарим за культуру". В ролике Слепаков, проплывая на корабле по Москве-реке, ответил Шнурову на его упреки в адрес столицы. Он отметил, что лидер "Ленинграда" воспевает Санкт-Петербург, но, как только "пальцем поманили", едет на заработки в Москву.

"Для творческой натуры лучше уж Москва, чем Питер", — заметил Слепаков. Он привел в пример Есенина, который писал стихи в столице, а покончил с собой в Петербурге. Пушкину, по мнению комика, тоже не следовало покидать Москву. Там поэт венчался, а в северной столице погиб на дуэли.

В заключение Слепаков приглашает Шнурова в Москву, рассказав о достоинствах столицы и посоветовав сходить в Третьяковку и упомянув парк "Зарядье".

Клип "Ленинграда" на песню "Не хочу быть москвичом" в августе появился на YouTube. В нем Шнуров плыл по Санкт-Петербургу на прогулочном теплоходе и рассказывал о преимуществах города над Москвой, в частности, жалуясь, что в столице "не с кем выпить", а также критикуя "сломанные пятиэтажки" и отсутствие "коренных москвичек".