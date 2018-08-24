РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

Свободная музыка для свободных людей: в Крыму стартует Koktebel Jazz Pаrty

(обновлено: 19:26 24.08.2018)
0980
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкДевушка фотографируется у баннера музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party 2018Девушка фотографируется у баннера музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

Коктебель, 24 авг — РИА Новости, Анна Кочарова. В крымском Коктебеле открывается главное музыкальное мероприятие лета — фестиваль Koktebel Jazz Pаrty. Джаз всегда считался музыкой свободных людей, и концерты этого года объединили лучших исполнителей разных стран, которые в течение трех дней выступят на пяти площадках под открытым небом.

О том, кто из звезд приехал в Крым, в интервью РИА Новости рассказали арт-директора фестиваля Михаил Иконников и Сергей Головня.

Как можно сформулировать главную идею фестиваля?

Михаил Иконников: Ни для кого не секрет, что сейчас в мире словом "джаз" называют самую разную музыку, это понятие стало очень размытым. Но этот фестиваль должен оставаться именно джазовым. Хотя, конечно, мы экспериментируем. Например, в 2014-м привозили сюда исполнителей тувинского горлового пения. Публика слушала буквально открыв рот, это было очень неожиданно и, конечно, завораживающе.

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкАрт-директор Международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party Михаил Иконников во время интервью на 16-м Международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Арт-директор Международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party Михаил Иконников во время интервью на 16-м Международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party

Через год мы привезли американский блюз. Эту музыку очень любят в Коктебеле, здесь по вечерам можно услышать живой блюз в небольших кафе. Блюз несколько проще для восприятия, и на такой концерт придет больше людей, но в то же время безумно усложняет жизнь всем остальным участникам, потому что публика настраивается на другое.

Наталья Поклонская. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Поклонская приехала на фестиваль Koktebel Jazz Party с мужем

Так что, с одной стороны, мы продолжаем искать, с другой — хотим, чтобы во всех выступлениях присутствовало слово "джаз".

Сергей, вы известны прежде всего как джазовый саксофонист. На фестивале вы совмещаете функции и организатора, и исполнителя. Как это вам удается?

Сергей Головня: Это, конечно, непросто. Но джаз — моя жизнь. Это для меня наслаждение, и играть здесь с такими выдающимися музыкантами интересно. А они, в свою очередь, хотят играть со мной, что очень приятно.

Крым. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Трампу стоит приехать в Крым, заявил Киселев
М.И.: Сергей немного скромничает, поэтому я расскажу об одном эпизоде. В этом году благодаря фестивалю мы поехали на родину джаза в Новый Орлеан, побывали в легендарном Reservation Hall. И Сергей отыграл целый сет на этой знаменитой сцене, заменив саксофониста местной команды. Это еще говорит и об уровне российских музыкантов — он пришел и с ходу играл в течение 45 минут!

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкКвартет Михаила Окуня выступает на Волошинской сцене на 16-м Международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Квартет Михаила Окуня выступает на Волошинской сцене на 16-м Международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party

С.Г.: Надо сказать, что Новый Орлеан — это настоящая джазовая среда. Там другой мир, эта музыка в крови у исполнителей. То, как они играют, оставляет совершенно невероятные ощущения.

М.И.: Они играют естественно, словно не репетировали. Кажется, они просто просыпаются — и понеслось. В Новом Орлеане джаз звучит отовсюду, и всегда очень качественный.

Как реагируют иностранные исполнители, когда вы приглашаете их выступать на джазовый фестиваль в Россию?

М.И.: Общение и договоренности складываются по-разному. Что-то совпадает, что-то — нет. Были ситуации, когда люди вступали в переговоры, но потом включалась политика, и музыканты отказывались. В этом отношении самым непростым был фестиваль 2015 года.

Однажды американские музыканты сошли прямо с самолета полным составом. Хорошо, что Яшу Окуня знают в Америке, — мы успели пригласить других исполнителей.

Из тех музыкантов, которых давно хотели пригласить на фестиваль, кого удалось привезти в этом году?

М.И.: Это, безусловно, Жан-Поль Моник и его Incognito, знаменитый коллектив, который играет эйсид-джаз. Они и считаются родоначальниками этого направления. У них менялся состав, но сам Жан-Поль Моник всегда возглавлял команду. Многие группы, с которыми они вместе начинали в 1980-х, уже распались. И вот что важно: мода на эйсид-джаз прошла — на мой взгляд, незаслуженно. А они по-прежнему играют в этом стиле и остаются популярны.

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкОснователь британской группы Incognito Жан-Поль "Блуи" Моник на пресс-конференции, посвященной 16-му Международному музыкальному фестивалю Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Основатель британской группы Incognito Жан-Поль "Блуи" Моник на пресс-конференции, посвященной 16-му Международному музыкальному фестивалю Koktebel Jazz Party

С.Г.: Надо сказать, что эти люди умеют дарить публике позитив, любовь и свет. Для коктебельских слушателей, да и для всех остальных, — это то, что нужно. Я обожаю эту команду. Они играют на очень высоком профессиональном уровне. Удивительно, как они держат грув — это функция барабанщика и бас-гитариста, которые так качают, что ощущения просто невероятные!

Девушка играет на гитаре у сцены перед открытием музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Кириенко пожелал гостям Koktebel Jazz Party удовольствия от творчества

М.И.: Я очень люблю эйсид-джаз еще и за то, что через такую музыку многие слушатели приходят и к другим джазовым направлениям, порой более сложным. Если сразу начать с Колтрейна, то человек может не понять и испугаться. А такая музыка — идеальный путь познания.

На какую публику вы ориентируетесь, когда формируете программу?

М.И.: Koktebel Jazz Pаrty — яркое событие. Представьте: в маленьком курортном городе вдруг ставят сцену, сюда приезжают лучшие музыканты. Отдельно нужно сказать о качестве звука: его делает та же компания, что и шоу "Голос", — так что качество высочайшее.

По вечерам люди, которые здесь отдыхают, приходят на наши концерты. Это не специальная публика, которая любит и знает джаз, поэтому мы стараемся делать программу разнообразной по направлениям, стилям и жанрам. Но на фестиваль приезжают и специально, например московские завсегдатаи джазовых клубов.

Довольно неожиданно видеть в программе этого года джазовых музыкантов из Индии и Китая. Вроде бы это не те страны, где развивается джаз…

Подготовка к открытию музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Koktebel Jazz Party помогает открыть Крым миру, заявил Аксенов
М.И.: На самом деле в Индии богатые и давние традиции джазового исполнительства, можно вспомнить Рави Шанкара, он записывался со многими джазовыми музыкантами. Команда, которая приехала к нам в этом году — Rajeev Raja Combine, — играет с использованием этнических мотивов.

С.Г.: Это музыка с яркими народными интонациями, хотя, когда я слушал их накануне открытия, местами вспоминал песню The Beatles "Norwegian Wood".

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкАрт-директор Международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party Михаил Иконников и музыкант-саксофонист Сергей Головня во время интервью на 16-м Международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Арт-директор Международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party Михаил Иконников и музыкант-саксофонист Сергей Головня во время интервью на 16-м Международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party

М.И.: Что касается музыкантов из Китая, то тут все иначе. Впервые китайский джаз я услышал два-три года назад, и тогда к нам приезжал трубач, который играл в духе нью-эйдж. Это было красиво, профессионально и интересно.

В этом году мы привезли группу, которая играет фюжн-джаз. Среди исполнителей — генеральный секретарь джазовой ассоциации Китая, по крайней мере, так переводится его официальная должность.

У нас выступают и прекрасные российские музыканты. Нельзя забывать и о тех, кто развивал у нас джаз в те времена, когда это искусство было под запретом. Это и пианист Михаил Окунь, и флюгельгорнист Герман Лукьянов, который отметил на днях 82-летие, и одновременно исполняется 40 лет его знаменитому "Кадансу".

В программе этого года участвуют и студенты, у них будет дневной концерт. Также я знаю, что фестиваль договорился о сотрудничестве с форумом "Таврида".

Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев выступает на пресс-конференции, посвященной 16-му международному музыкальному фестивалю Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Санкции абсурдны, если речь идет о музыке, заявил Киселев
М.И.: Совершенно верно. В этом году в Тавриде провели джазовую смену. Участники проходят специальный отбор, и с лучшими из них делают итоговой номер. Джазовые ребята исполняли Superstition Стиви Уандера. Это удивительно, как можно было добиться такого прекрасного результата за неделю.

Я ездил на форум в качестве спикера, и мы договорились, что в будущем победителей будем привозить на наш фестиваль и давать им возможность выступить у нас, например на Волошинской сцене. Там прекрасный звук и очень доброжелательная публика. Это, конечно, должно послужить толчком для развития у нас джазового исполнительства.

Сергей, в этом году запланирован и уникальный финальный концерт, в котором ваш биг-бэнд выйдет на сцену с хедлайнерами фестиваля.

С.Г.: Совершенно верно, в этот раз мы выступим просто с феноменальными музыкантами. Это Ваагн Айрапетян, музыкант от бога, пианист и вокалист. Создается ощущение, что он весь состоит из джаза. И несколько вещей в сопровождении оркестра споет Дебора Браун. Для нас это большое событие — выйти с такими музыкантами на сцену. Для фестиваля это будет по-настоящему праздничным закрытием. Мы начнем с моей новой композиции с последнего альбома Second Life, аранжировку для которой написал молодой и талантливый музыкант Сергей Богданов.

И особо хотел отметить нашу звездную ритм-секцию, которая играет на фестивале и на всех джемах после вечерних концертов. Это пианист Олег Стариков, контрабасист Владимир Кольцов-Крутов и на барабанах Алексей Беккер, изначально очень серьезный академический пианист, который потом пришел к джазу.

Комментировать
Культура
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена