Свободная музыка для свободных людей: в Крыму стартует Koktebel Jazz Pаrty

Коктебель, 24 авг — РИА Новости, Анна Кочарова. В крымском Коктебеле открывается главное музыкальное мероприятие лета — фестиваль Koktebel Jazz Pаrty. Джаз всегда считался музыкой свободных людей, и концерты этого года объединили лучших исполнителей разных стран, которые в течение трех дней выступят на пяти площадках под открытым небом.

О том, кто из звезд приехал в Крым, в интервью РИА Новости рассказали арт-директора фестиваля Михаил Иконников и Сергей Головня.

Как можно сформулировать главную идею фестиваля?

Михаил Иконников: Ни для кого не секрет, что сейчас в мире словом "джаз" называют самую разную музыку, это понятие стало очень размытым. Но этот фестиваль должен оставаться именно джазовым. Хотя, конечно, мы экспериментируем. Например, в 2014-м привозили сюда исполнителей тувинского горлового пения. Публика слушала буквально открыв рот, это было очень неожиданно и, конечно, завораживающе.

Через год мы привезли американский блюз. Эту музыку очень любят в Коктебеле, здесь по вечерам можно услышать живой блюз в небольших кафе. Блюз несколько проще для восприятия, и на такой концерт придет больше людей, но в то же время безумно усложняет жизнь всем остальным участникам, потому что публика настраивается на другое.

Так что, с одной стороны, мы продолжаем искать, с другой — хотим, чтобы во всех выступлениях присутствовало слово "джаз".

Сергей, вы известны прежде всего как джазовый саксофонист. На фестивале вы совмещаете функции и организатора, и исполнителя. Как это вам удается?

Сергей Головня: Это, конечно, непросто. Но джаз — моя жизнь. Это для меня наслаждение, и играть здесь с такими выдающимися музыкантами интересно. А они, в свою очередь, хотят играть со мной, что очень приятно.

М.И.: Сергей немного скромничает, поэтому я расскажу об одном эпизоде. В этом году благодаря фестивалю мы поехали на родину джаза в Новый Орлеан, побывали в легендарном Reservation Hall. И Сергей отыграл целый сет на этой знаменитой сцене, заменив саксофониста местной команды. Это еще говорит и об уровне российских музыкантов — он пришел и с ходу играл в течение 45 минут!

С.Г.: Надо сказать, что Новый Орлеан — это настоящая джазовая среда. Там другой мир, эта музыка в крови у исполнителей. То, как они играют, оставляет совершенно невероятные ощущения.

М.И.: Они играют естественно, словно не репетировали. Кажется, они просто просыпаются — и понеслось. В Новом Орлеане джаз звучит отовсюду, и всегда очень качественный.

Как реагируют иностранные исполнители, когда вы приглашаете их выступать на джазовый фестиваль в Россию?

М.И.: Общение и договоренности складываются по-разному. Что-то совпадает, что-то — нет. Были ситуации, когда люди вступали в переговоры, но потом включалась политика, и музыканты отказывались. В этом отношении самым непростым был фестиваль 2015 года.

Однажды американские музыканты сошли прямо с самолета полным составом. Хорошо, что Яшу Окуня знают в Америке, — мы успели пригласить других исполнителей.

Из тех музыкантов, которых давно хотели пригласить на фестиваль, кого удалось привезти в этом году?

М.И.: Это, безусловно, Жан-Поль Моник и его Incognito, знаменитый коллектив, который играет эйсид-джаз. Они и считаются родоначальниками этого направления. У них менялся состав, но сам Жан-Поль Моник всегда возглавлял команду. Многие группы, с которыми они вместе начинали в 1980-х, уже распались. И вот что важно: мода на эйсид-джаз прошла — на мой взгляд, незаслуженно. А они по-прежнему играют в этом стиле и остаются популярны.

С.Г.: Надо сказать, что эти люди умеют дарить публике позитив, любовь и свет. Для коктебельских слушателей, да и для всех остальных, — это то, что нужно. Я обожаю эту команду. Они играют на очень высоком профессиональном уровне. Удивительно, как они держат грув — это функция барабанщика и бас-гитариста, которые так качают, что ощущения просто невероятные!

М.И.: Я очень люблю эйсид-джаз еще и за то, что через такую музыку многие слушатели приходят и к другим джазовым направлениям, порой более сложным. Если сразу начать с Колтрейна, то человек может не понять и испугаться. А такая музыка — идеальный путь познания.

На какую публику вы ориентируетесь, когда формируете программу?

М.И.: Koktebel Jazz Pаrty — яркое событие. Представьте: в маленьком курортном городе вдруг ставят сцену, сюда приезжают лучшие музыканты. Отдельно нужно сказать о качестве звука: его делает та же компания, что и шоу "Голос", — так что качество высочайшее.

По вечерам люди, которые здесь отдыхают, приходят на наши концерты. Это не специальная публика, которая любит и знает джаз, поэтому мы стараемся делать программу разнообразной по направлениям, стилям и жанрам. Но на фестиваль приезжают и специально, например московские завсегдатаи джазовых клубов.

Довольно неожиданно видеть в программе этого года джазовых музыкантов из Индии и Китая. Вроде бы это не те страны, где развивается джаз…

М.И.: На самом деле в Индии богатые и давние традиции джазового исполнительства, можно вспомнить Рави Шанкара, он записывался со многими джазовыми музыкантами. Команда, которая приехала к нам в этом году — Rajeev Raja Combine, — играет с использованием этнических мотивов.

С.Г.: Это музыка с яркими народными интонациями, хотя, когда я слушал их накануне открытия, местами вспоминал песню The Beatles "Norwegian Wood".

М.И.: Что касается музыкантов из Китая, то тут все иначе. Впервые китайский джаз я услышал два-три года назад, и тогда к нам приезжал трубач, который играл в духе нью-эйдж. Это было красиво, профессионально и интересно.

В этом году мы привезли группу, которая играет фюжн-джаз. Среди исполнителей — генеральный секретарь джазовой ассоциации Китая, по крайней мере, так переводится его официальная должность.

У нас выступают и прекрасные российские музыканты. Нельзя забывать и о тех, кто развивал у нас джаз в те времена, когда это искусство было под запретом. Это и пианист Михаил Окунь, и флюгельгорнист Герман Лукьянов, который отметил на днях 82-летие, и одновременно исполняется 40 лет его знаменитому "Кадансу".

В программе этого года участвуют и студенты, у них будет дневной концерт. Также я знаю, что фестиваль договорился о сотрудничестве с форумом "Таврида".

М.И.: Совершенно верно. В этом году в Тавриде провели джазовую смену. Участники проходят специальный отбор, и с лучшими из них делают итоговой номер. Джазовые ребята исполняли Superstition Стиви Уандера. Это удивительно, как можно было добиться такого прекрасного результата за неделю.

Я ездил на форум в качестве спикера, и мы договорились, что в будущем победителей будем привозить на наш фестиваль и давать им возможность выступить у нас, например на Волошинской сцене. Там прекрасный звук и очень доброжелательная публика. Это, конечно, должно послужить толчком для развития у нас джазового исполнительства.

Сергей, в этом году запланирован и уникальный финальный концерт, в котором ваш биг-бэнд выйдет на сцену с хедлайнерами фестиваля.

С.Г.: Совершенно верно, в этот раз мы выступим просто с феноменальными музыкантами. Это Ваагн Айрапетян, музыкант от бога, пианист и вокалист. Создается ощущение, что он весь состоит из джаза. И несколько вещей в сопровождении оркестра споет Дебора Браун. Для нас это большое событие — выйти с такими музыкантами на сцену. Для фестиваля это будет по-настоящему праздничным закрытием. Мы начнем с моей новой композиции с последнего альбома Second Life, аранжировку для которой написал молодой и талантливый музыкант Сергей Богданов.

И особо хотел отметить нашу звездную ритм-секцию, которая играет на фестивале и на всех джемах после вечерних концертов. Это пианист Олег Стариков, контрабасист Владимир Кольцов-Крутов и на барабанах Алексей Беккер, изначально очень серьезный академический пианист, который потом пришел к джазу.