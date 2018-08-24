Победа Бессонова на "Евровидении" - начало большого пути, заявил Мацуев

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Знаменитый российский музыкант Денис Мацуев считает, что победа Ивана Бессонова на "классическом Евровидении" — это только начало большого пути молодого талантливого пианиста.

Ранее радиостанция "Вести ФМ" сообщила, что победителем одного из самых престижных конкурсов молодых музыкантов Eurovision Young Musicians, также известного как "классическое Евровидение", впервые стал 16-летний пианист из России Иван Бессонов. В конкурсе, который проходил в столице Шотландии Эдинбурге, принимали участие музыканты из 18 стран. В финал вышли шестеро, российский пианист оказался сильнейшим.

"Я нашел Ивана три года назад, когда он подал заявку на конкурс Grand Piano Competition, и он тогда уже поразил нас своим звучанием, интерпретацией, свободой. Достаточно было послушать пять минут, чтобы понять, что это настоящий талант. За три года занятий — он учится в специальной музыкальной школе при Московской консерватории — он серьезно продвинулся вперед", — рассказал Мацуев РИА Новости.

По его мнению, Бессонов – незаурядный, не по годам зрелый человек, он трезво оценивает свою победу.

"Я вчера звонил ему, чтобы поздравить и сказал, что несмотря на такой успех, завтра с утра к инструменту, заниматься, начинать все с чистого листа. Эта победа для него — только начало его большого пути. "Евровидение" — это только вступление. Я поздравляю Ивана и желаю ему удачи", — сказал Мацуев.

По словам пианиста, каждая победа российских музыкантов на международных фестивалях и конкурсах очень важна для страны.