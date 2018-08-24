Победа Бессонова на "Евровидении" - начало большого пути, заявил Мацуев

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Знаменитый российский музыкант Денис Мацуев считает, что победа Ивана Бессонова на "классическом Евровидении" — это только начало большого пути молодого талантливого пианиста.
"Я нашел Ивана три года назад, когда он подал заявку на конкурс Grand Piano Competition, и он тогда уже поразил нас своим звучанием, интерпретацией, свободой. Достаточно было послушать пять минут, чтобы понять, что это настоящий талант. За три года занятий — он учится в специальной музыкальной школе при Московской консерватории — он серьезно продвинулся вперед", — рассказал Мацуев РИА Новости.
По его мнению, Бессонов – незаурядный, не по годам зрелый человек, он трезво оценивает свою победу.
"Я вчера звонил ему, чтобы поздравить и сказал, что несмотря на такой успех, завтра с утра к инструменту, заниматься, начинать все с чистого листа. Эта победа для него — только начало его большого пути. "Евровидение" — это только вступление. Я поздравляю Ивана и желаю ему удачи", — сказал Мацуев.
По словам пианиста, каждая победа российских музыкантов на международных фестивалях и конкурсах очень важна для страны.