Музыкальный телеконкурс для подростков "Во весь голос" стартует в России

МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) России объявило о старте отборочного тура национального телевизионного музыкального конкурса для подростков "Во весь голос", его участники смогут исполнять композиции на национальных языках, сообщили в пресс-службе агентства.

"Федеральное агентство по делам национальностей объявляет о старте национального телевизионного музыкального конкурса "Во весь голос". Этот межнациональный проект для молодых исполнителей ФАДН России реализует совместно с благотворительным фондом "Дети помогают детям", который возглавляет известный продюсер Лина Арифулина", — говорится в сообщении.

Отмечается, что отборочный тур конкурса стартует 25 августа в каждом регионе России. В нем могут принять участие талантливые исполнители в возрасте от 13 до 17 лет.

"В нашей стране, где живет 193 народа, очень много талантливой молодежи, которая поет не только на русском языке, но и своих родных языках. Важно не только сохранить эту яркую музыкальную палитру, но и познакомить с уникальным национальным творчеством как можно больше наших граждан. Язык музыки абсолютно универсален, поэтому уверен, что проект располагает очень мощной объединяющей идеей и потенциалом. Кроме того, мы работаем над ним с очень профессиональной командой, вдохновляемой Линой Арифулиной, реализовавшей много успешных музыкальных проектов. Отборочный тур стартовал, поэтому ждем участников", — цитирует пресс-служба слова ФАДН России Игоря Баринова.

Чтобы стать участником, необходимо оставить на сайте проекта www.vovesgolos.tv заявку-анкету и прикрепить к ней видеозапись своего выступления. Заявки принимаются до 25 октября.

Затем жюри — 10 известных музыкантов, продюсеров, деятелей отечественного шоу-бизнеса — выберут финалистов. Ребята, попавшие в финал, накануне Дня народного единства приедут в Москву, чтобы встретиться с выдающимися артистами, певцами, общественными деятелями, побывать на мастер-классах лучших педагогов страны по вокалу и актерскому мастерству, а также принять участие в финале телевизионного конкурса, который состоится 5 ноября в прямом эфире телеканала РУ.ТВ. Победитель проекта представит нашу страну на международном телевизионном музыкальном конкурсе "Во весь голос на весь мир" осенью 2019 года.