"Ленфильм" снимет картину про победу Красной Армии на Халхин-Голе

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Киностудия "Ленфильм" снимет новый художественный фильм об одержанной Красной Армией победе в битве при Халхин-Голе в 1939 году, сообщил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

"В следующем году нас ожидает 80-летие битвы при Халхин-Голе. Победа Красной Армии в ней во многом предостерегла Японию от нападения на Советский Союз и в 1941 году, и в следующие годы", — сказал Нарышкин в пятницу на совместном заседании президиума РИО и совета фонда "История Отечества".

"В связи с обращением монгольской стороны киностудия "Ленфильм" приступила к работе над новым художественным фильмом об этом сражении", — добавил он.

По словам Нарышкина, есть обращение "Ленфильма" к Российскому историческому обществу, и РИО станет куратором создания картины.

Бои на Халхин-Голе — вооружённый конфликт (необъявленная война) между СССР и Японией, продолжавшийся с весны по осень 1939 года у реки Халхин-Гол на территории Монголии недалеко от границы с Маньчжурией. Заключительное сражение произошло в последних числах августа и завершилось полным разгромом 6-й отдельной армии Японии. Перемирие между СССР и Японией было заключено 15 сентября 1939 года.