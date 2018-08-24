Умер гитарист рок-группы Lynyrd Skynyrd

Рок-гитарист Ed King из рок-группы Lynyrd Skynyrd во время концерта в феврале 1975

Рок-гитарист Ed King из рок-группы Lynyrd Skynyrd во время концерта в феврале 1975

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Бывший гитарист американской рок-группы Lynyrd Skynyrd Эд Кинг скончался в возрасте 68 лет, сообщает журнал Rolling Stone.

Музыкант умер в своем доме в Нэшвилле. Отмечается, что он болел раком легких.

Эд Кинг присоединился к Lynyrd Skynyrd в 1972 году. Он участвовал в записи трех альбомов коллектива и в создании одного из главных хитов группы — песни Sweet Home Alabama с альбома Second Helping. В 1975 году Кинг покинул группу после разногласий с солистом Ронни Ван Зантом.

Вместе с другими участниками Lynyrd Skynyrd Кинг вошел в Зал славы рок-н-ролла в 2006 году.