Россиянин Иван Бессонов победил в конкурсе "классического Евровидения"

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Победителем конкурса молодых музыкантов Eurovision Young Musicians, также известного как "классическое Евровидение", впервые стал 16-летний пианист из России Иван Бессонов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВГТРК.

В конкурсе принимали участие музыканты из 18 стран. В финал вышли шестеро. Российский пианист оказался сильнейшим.

"Россию представлял финалист конкурса "Синяя птица" телеканала "Россия 1" Иван Бессонов. Это третья победа россиян, выдвинутых телеканалом "Россия 1" на международном конкурсе Евровидение: в 2006 году победителями детского "Евровидения" стали сестры Толмачевы, а в 2008 году "Евровидение" взял Дима Билан", — сообщают в пресс-службе холдинга.

Конкурс проходил в столице Шотландии Эдинбурге.