РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

Покинутая Европа и заброшенная Россия: мир глазами фотографов-сталкеров

04200
© Фото : JonkЧернобыль. Зона отчужденияЧернобыль. Зона отчуждения
© Фото : Jonk

МОСКВА, 24 авг РИА Новости, Анна Михайлова. По всему миру набирает популярность индустриальный туризм, или урбекс. Одна из самых известных его разновидностей — сталкерство, которое ассоциируется у всех прежде всего с посещением закрытых зон вроде Чернобыля. На деле предмет интереса сталкеров — заброшенные жилые дома, предприятия, деревни или даже целые города-призраки. РИА Новости собрало наиболее интересные снимки урбекс-фотографов.

Лана Сатор

Московский блогер Лана Сатор хорошо известна поклонникам индустриальной фотографии. Ей 29 лет, она ведет блог в ЖЖ с 2007 года, выкладывая также снимки в инстаграме и "ВКонтакте". Лана никогда не указывает, где конкретно находится тот или иной объект, ограничиваясь названием города или региона.

Публикация от Lana Sator (@lanasator)

Чаще всего в объектив ее камеры попадают заброшенные заводы, бомбоубежища, воинские части, фабрики и социальные учреждения. Последняя громкая фотонаходка Ланы — бывшее отделение полиции и ФМС, где обнаружились горы старых паспортов и других документов с личными данными граждан, — даже дала повод для следственной проверки.

Андрей Павличенков

Предприниматель из Москвы Андрей Павличенков изучает деревни Костромской области уже десять лет. В 2011-м он выкупил и отреставрировал деревянный терем в заброшенной деревне Асташово. Теперь здесь действующие гостиница и музей, организуются волонтерские лагеря, куда приезжают в том числе иностранцы.

Однако в регионе еще много прекрасных строений, покинутых хозяевами и приходящих в упадок. Андрей часто выкладывает снимки этих увядающих памятников деревенского зодчества в фейсбуке.

Джонатан Хименес

Процветает урбекс и в Европе. Специализация французского путешественника и фотографа Джонатана Хименеса — реванш природы за некогда отвоеванное у нее пространство. Пять лет энтузиаст снимает заброшенные объекты, объездил уже 30 стран. Весной выпустил книгу Naturalia, в которой показал, как естественная среда заново поглощает искусственную.

В 2016-м Хименес представил проект, посвященный полуразрушенным коммунистическим монументам на территории бывшей Югославии, и выразил желание сделать аналогичную фотосессию в России.

Маттиас Хакер

#abandoned mansion somewhere in Europe #decay #forgotten #urbex #decayporn #impermanence

Публикация от Matthias Haker (@matthias_haker)

Немец Маттиас Хакер увлекся фотографией десять лет назад. Нельзя сказать, что его творчество тесно связано с индустриальным туризмом, — фотохудожник снимает как жилые дома, так и покинутые общественные пространства: бассейны, оранжереи, театры, монастыри и казино.

#abandoned theatre somewhere in Europe #decay #forgotten #impermanence #decayporn

Публикация от Matthias Haker (@matthias_haker)

Самые впечатляющие работы фотографа — это снимки заброшенных особняков в Европе. Кажется невероятным, что такие объекты остались бесхозными. Резкий контраст былой роскоши и нынешнего упадка являет собой поистине апокалиптическую картину. Подписчикам всегда интересно, где именно находятся эти дома, но Хакер адреса не раскрывает.

Ромэн Вейлон

Еще один поклонник городских руин — француз Ромэн Вейлон. Он с одинаковым удовольствием снимает как помпезные поместья европейских буржуа, так и заброшенные фабрики и стадионы. Причем автор предлагает подписчикам самим придумать историю запечатленного им места. В 2016 году Вейлон издал книгу "Спроси у пыли", где собрал лучшие снимки из своей коллекции.

 

 

Комментировать
Культура
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена