Захара Прилепина не пустили в Боснию

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Писателю Захару Прилепину не разрешили въехать в Боснию, об этом он сам рассказал РИА Новости.

"Я ехал в машине из Белграда на фестиваль в Баня-Луку. Меня задержали на границе Боснии, час пробивали, как террориста, и сказали, что проехать не могу", — сказал Прилепин.

Он отметил, что направлялся в страну как почетный гость и участник Собрания Кочича. Его выступление было запланировано на 24 августа. По словам писателя, въезд на территорию Боснии и Герцеговины ему запретили в марте, так как его присутствие в стране "несёт угрозу государственности и международным отношениям".

В российском посольстве выразили сожаление, что власти страны отказали Прилепину во въезде. Дипмиссия обратилась за разъяснениями в МИД республики.

В сообщении диппредставительства говорится, что Прилепин — известный писатель не только в России, но и во всем мире, включая Сербию и Боснию и Герцеговину.

"Проявление антироссийской истерии"

Президент республики Милорад Додик назвал решение властей в Сараево постыдным проявлением антироссийской истерии и потребовал его отменить.

При этом он назвал Прилепина другом Республики Сербской.

"Как это возможно, чтобы угрозой безопасности БиГ был русский писатель, а не тысячи мигрантов или возвращающиеся с войны в Сирии? Запрет на въезд российскому писателю на территорию БиГ рассматриваю как участие структур безопасности БиГ в антироссийской истерии, которую в последнее время навязывают некоторые западные страны", — цитирует президента телеканал РТРС.

Додик, известный своей пророссийской и антинатовской позициями, провел три мандата на посту премьера республики, еще два — в качестве президента. Конституция не позволит ему избираться на третий президентский срок подряд. Правящая в Баня-Луке партия "Союз независимых социал-демократов" выдвинула его кандидатом на пост члена президиума БиГ на всеобщих выборах, которые назначены на 7 октября.

Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на цифру свыше 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы три образования: Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: одного представителя сербов, хорватов и бошняков (боснийских мусульман).