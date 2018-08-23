Борис Эйфман представит новый балет "Эффект Пигмалиона" в феврале

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Премьера нового балета "Эффект Пигмалиона" — хореографическое переосмысление мифа о скульпторе, который создал статую прекрасной девушки и влюбился в собственное творение, — запланирована на 5-6 февраля 2019 года, сообщили в пресс-службе Театра балета Бориса Эйфмана.

Свой новый, 42-й, сезон театр открыл выступлением в столице Словакии, где в рамках Люблянского фестиваля представил 21 и 22 августа работу "Чайковский. PRO et CONTRA".

В сентябре начнутся репетиции "Эффекта Пигмалиона", работа над которым началась еще в прошлом сезоне. Балет поставлен на музыку "короля вальсов" Иоганна Штрауса-сына. Это первое за два десятилетия обращение Эйфмана к жанру комедии. В Москве спектакль будет показан 25, 26 и 27 июля на сцене Большого театра в рамках фестиваля "Черешневый лес".

В начале сезона, 7 октября, Театр Бориса Эйфмана выступит на рамках гала-концерта Kremlin Gala "Звезды балета ХХI века" в Кремлевском дворце, где покажет фрагменты из балетов "Чайковский PRO et CONTRА" и "Анна Каренина".

Традиционно Театр Эйфмана будет много гастролировать и уже во второй половине октября выступит в Израиле, где в Тель-Авиве представит два балета — "Чайковский" и "Русский Гамлет".

С середины ноября театр отправится в четырехнедельные гастроли по городам Франции, Голландии и Бельгии, где покажет свой знаменитый балет "Анна Каренина". В середине февраля этот спектакль коллектив привезет в Доху, где выступит в рамках перекрестного Года России и Катара. В марте коллектив театра покажет балет "По ту сторону греха" в Таллине.

В апреле театр Эйфмана отправится на Кавказ, где примет участие в Международном фестивале Мстислава Ростроповича в Баку. Центральным событием мая станут масштабные гастроли по городам Канады и США, зрители которых смогут увидеть и новую работу балетмейстера "Эффект Пигмалиона". В июле впервые за последние 20 лет гастроли пройдут в Японии, где театр представит балеты "Анна Каренина" и "Роден, ее вечный идол".