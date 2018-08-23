Борис Эйфман представит новый балет "Эффект Пигмалиона" в феврале

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Премьера нового балета "Эффект Пигмалиона" — хореографическое переосмысление мифа о скульпторе, который создал статую прекрасной девушки и влюбился в собственное творение, — запланирована на 5-6 февраля 2019 года, сообщили в пресс-службе Театра балета Бориса Эйфмана.
В сентябре начнутся репетиции "Эффекта Пигмалиона", работа над которым началась еще в прошлом сезоне. Балет поставлен на музыку "короля вальсов" Иоганна Штрауса-сына. Это первое за два десятилетия обращение Эйфмана к жанру комедии. В Москве спектакль будет показан 25, 26 и 27 июля на сцене Большого театра в рамках фестиваля "Черешневый лес".
В начале сезона, 7 октября, Театр Бориса Эйфмана выступит на рамках гала-концерта Kremlin Gala "Звезды балета ХХI века" в Кремлевском дворце, где покажет фрагменты из балетов "Чайковский PRO et CONTRА" и "Анна Каренина".
Традиционно Театр Эйфмана будет много гастролировать и уже во второй половине октября выступит в Израиле, где в Тель-Авиве представит два балета — "Чайковский" и "Русский Гамлет".
В апреле театр Эйфмана отправится на Кавказ, где примет участие в Международном фестивале Мстислава Ростроповича в Баку. Центральным событием мая станут масштабные гастроли по городам Канады и США, зрители которых смогут увидеть и новую работу балетмейстера "Эффект Пигмалиона". В июле впервые за последние 20 лет гастроли пройдут в Японии, где театр представит балеты "Анна Каренина" и "Роден, ее вечный идол".