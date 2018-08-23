В Коктебеле завершили подготовку к старту XVI сезона джаза

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Немногим более суток осталось до начала самого яркого ежегодного события в культурной жизни Крыма — Международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party. В течение трех дней, с 24 по 26 августа, на черноморском побережье выступят ведущие джазмены России и мира.

На KJP-2018 сыграют около 20 коллективов и солистов из США, России, Великобритании, Индии, Китая, Армении и других стран. Наряду с маститыми джазменами в концертной программе фестиваля примут участие юные музыканты — площадка в "Артеке" будет отдана вокалистам из шоу "Голос. Дети".

XVI сезон джаза впервые пройдет сразу на пяти площадках: к основным Главной и Волошинской сценам, а также успешно опробованной в минувшем августе Большой арене "Артека" в Гурзуфе добавятся коктебельские аквапарк и дельфинарий. Организаторы привезли и смонтировали двадцать тонн звукового и светового оборудования мощностью в тысячи киловатт, которое поможет создать неповторимую атмосферу праздника джаза на открытом воздухе.

Фестиваль возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза — журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. С подробной информацией о Koktebel Jazz Party можно ознакомиться на официальном сайте koktebel-jazz.ru. Официальный хэштег фестиваля — #KJP2018.

Фестиваль Koktebel Jazz Party проводится при информационной поддержке международной медиагруппы "Россия сегодня", телеканалов "Россия 1", "Россия-Культура" и "Россия 24", радио "Маяк", радио "Культура", "Радио России", радиостанции "Вести FM". Музыкальным партнером фестиваля является Радио JAZZ. Специальным партнером выступает компания "Смоленские Бриллианты".

Koktebel Jazz Party — это не просто джаз мирового уровня, это настоящая свобода, которая рождает единую вибрацию музыки, моря, тела и души. Организатором фестиваля выступает медиагруппа "Красный Квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.