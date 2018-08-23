В Коктебеле завершили подготовку к старту XVI сезона джаза

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Немногим более суток осталось до начала самого яркого ежегодного события в культурной жизни Крыма — Международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party. В течение трех дней, с 24 по 26 августа, на черноморском побережье выступят ведущие джазмены России и мира.
XVI сезон джаза впервые пройдет сразу на пяти площадках: к основным Главной и Волошинской сценам, а также успешно опробованной в минувшем августе Большой арене "Артека" в Гурзуфе добавятся коктебельские аквапарк и дельфинарий. Организаторы привезли и смонтировали двадцать тонн звукового и светового оборудования мощностью в тысячи киловатт, которое поможет создать неповторимую атмосферу праздника джаза на открытом воздухе.
Фестиваль возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза — журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. С подробной информацией о Koktebel Jazz Party можно ознакомиться на официальном сайте koktebel-jazz.ru. Официальный хэштег фестиваля — #KJP2018.
Koktebel Jazz Party — это не просто джаз мирового уровня, это настоящая свобода, которая рождает единую вибрацию музыки, моря, тела и души. Организатором фестиваля выступает медиагруппа "Красный Квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.