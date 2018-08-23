Мировой джаз и пейзажи Крыма: почему нельзя пропустить Koktebel Jazz Party

Прохожий у информационного баннера Международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party в Крыму

Прохожий у информационного баннера Международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party в Крыму

Москва, 23 авг — РИА Новости. В пятницу в Крыму открывается Международный фестиваль Koktebel Jazz Party, традиционно объединяющий в легендарном курортном поселке лучших джазменов мира. Кого ждать на этот раз и что делает ежегодную встречу музыкантов на Черноморском побережье особенной — в материале РИА Новости.

Популярный курорт Коктебель с начала прошлого века остается особым пространством для общения творческих людей. Когда-то эти места облюбовал поэт и художник Максимилиан Волошин, в гости к нему приезжали многие знаменитые поэты и писатели, в том числе Николай Гумилев, Осип Мандельштам, Марина Цветаева, Андрей Белый, Михаил Булгаков.

В этом году Koktebel Jazz Party открывает 16-й сезон. Фестиваль возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза, журналиста Дмитрия Киселева. Проект быстро получил международное признание. За 15 лет в Крыму выступили полторы сотни ведущих мировых бэндов. А в 2017-м гостем KJP стал президент России Владимир Путин.

"Не требующий перевода язык музыки по традиции выполняет важную миссию — объединяет людей", — отметил в приветствии участникам фестиваля министр культуры Владимир Мединский. С 2014 года возглавляемое им ведомство поддерживает это ежегодное мероприятие. Средства от продажи билетов направляются на реализацию гуманитарных инициатив и социальные нужды Крыма.

На сей раз Koktebel Jazz Party впервые пройдет сразу на пяти площадках. К Главной и Волошинской сценам еще в прошлом году добавилась Большая арена международного детского центра "Артек" в Гурзуфе. А в этом — коктебельские аквапарк и дельфинарий.

За несколько дней до открытия фестиваля в Крым доставили двадцать тонн звукового и светового оборудования. Зрители уже готовы погрузиться в неповторимую атмосферу музыкального праздника на открытом воздухе.

На сцену выйдут прославленные российские и зарубежные исполнители. Россию представят ансамбль "Каданс" легендарного московского трубача, флюгельгорниста и композитора Германа Лукьянова, группа Chet Men всемирно известного гитариста-виртуоза Дмитрия Четвергова.

Традиционно в KJP участвуют звезды отечественного джаза — пианисты Михаил и Яков Окуни (отец и сын) и, конечно, биг-бэнд под управлением известного московского саксофониста Сергея Головни.

В Коктебель приедут выдающиеся исполнители из Нового Орлеана и Нью-Йорка, среди которых лауреаты "Грэмми". Вместе с New York All Stars Band выступит российский трубач Виталий Головнев, давно работающий в США. В составе команды — замечательная певица Дениз Кинг, обладающая уникальным бархатным голосом.

Особый интерес вызывают этно-фьюжн-группа Rajeev Raja Combine из Индии и китайский Sedar Band. В программе и сольное выступление пианиста из Армении Вагана Айрапетяна.

Фестиваль Koktebel Jazz Party не просто объединяет лучших джазовых музыкантов разных стран. Прекрасная музыка в эти дни сливается с великолепными ландшафтами Коктебеля.