Телефестиваль ЦФО "Территория хороших новостей" получит дальнейшее развитие

ТВЕРЬ, 22 авг — РИА Новости. Традиционный фестиваль региональных телерадиокомпаний ЦФО "Территория хороших новостей", завершающийся в четверг в Твери, получит дальнейшее развитие, его формат будет отвечать требованиям времени, сообщили полпред президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев и губернатор Тверской области Игорь Руденя по итогам работы фестивальной дискуссионной площадки "СМИ как инструмент развития территорий".

"У Тверской области удачное географическое положение, замечательные исторические традиции, есть территории для туризма и отдыха, современные производства. Я очень рассчитываю, что фестиваль будет продолжаться в таком же духе, здесь будут возникать новые форматы, новый опыт, проекты, хорошие новости", — привели в пресс-службе облправительства слова Щеголева.

Полпред и губернатор обсудили с представителями прессы и почётными гостями форума роль СМИ как инструмента развития территорий, а также вручили специальные призы победителям творческого конкурса фестиваля.

"Мы все вместе должны постараться, чтобы этот фестиваль стал более интересным, масштабным. Сегодня у нас формируется новое информационное пространство, которое нацелено на человека, на созидание и позитив", — сказал Руденя.

XXI фестиваль "Территория хороших новостей" проходит в Твери 22-23 августа. В этом году его участниками стали около 200 почётных гостей и журналистов. На творческий конкурс фестиваля было представлено 139 работ из 16 регионов Центрального, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов.

Традиционно участники "Территории хороших новостей" проводят акцию "Доброе дело". В 2018 году журналисты заложат кирпичи с названиями своих регионов в стены Спасо-Преображенского собора, который в восстанавливается на историческом месте в региональной столице.

Организаторами фестиваля являются региональное правительство, Международная Академия телевидения и радио, Ассоциация телерадиокомпаний Тверской области "Говорит и показывает Верхневолжье" при поддержке полпреда президента РФ в ЦФО.

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