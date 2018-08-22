В Екатеринбурге простились с художником Виталием Воловичем

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 авг — РИА Новости. Церемония прощания с народным художником России, академиком Российской академии художеств Виталием Воловичем, скончавшимся в понедельник в возрасте 90 лет, состоялась в среду в Екатеринбурге, сообщает мэрия.

"Проститься с Виталием Михайловичем собралось более полутысячи человек — среди них как первые лица Екатеринбурга и Свердловской области, так и простые горожане. Первое, что вспоминали большинство собравшихся — невероятная жизненная энергия, острый ум и порядочность Виталия Михайловича. Говорили о том, что у него было много нереализованных творческих планов и проектов. Память о Виталии Михайловиче навсегда останется в сердцах тех, кто его знал", — говорится в сообщении.

Работы Воловича находятся в музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина в Москве, Государственной Третьяковской галерее и множестве мировых художественных галерей, а также в частных собраниях России, Америки, Германии, Франции, Израиля, Австрии, Испании.

Известность художнику принесли иллюстрации к средневековой литературе: "Слову о полку Игореве", "Ричарду III", "Роману о Тристане и Изольде". За серию графических листов к трагедии Эсхила "Орестея" Волович в 2005 году получил золотую медаль Российской академии художеств. В 2016 году он был удостоен высшего почетного звания в РФ в области изобразительного искусства — народный художник России.

В Екатеринбургском музее изобразительных искусств сообщили, что в октябре там откроется выставка Воловича. Она была запланирована к его юбилею. Как рассказала РИА Новости замдиректора музея Юлия Сирина, идея принадлежала самому художнику, и он принимал активное участие в подготовке экспозиции.

Свои соболезнования в связи со смертью Виталия Воловича выразили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и врио главы Екатеринбурга Виктор Тестов. Министр культуры России Владимир Мединский в своей телеграмме выразил надежду, что творческое наследие Воловича послужит примером настоящей преданности искусству для молодых художников.