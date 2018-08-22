Умерла актриса из "Чумовой пятницы" и "Нэшвилла" Барбара Харрис

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Американская актриса, лауреат премии "Тони" и номинант на "Оскар" Барбара Харрис скончалась на 84-м году жизни от рака легких в хосписе в Аризоне, сообщает People.com.

Барбара Харрис начала карьеру как бродвейская актриса. За роль в мюзикле "Яблоня" она получила престижную премию "Тони".

Наиболее известные кинокартины с ее участием — "Чумовая пятница", "Семейный заговор", "Нэшвилл" и "Пегги Сью вышла замуж". За роль в фильме "Кто такой Гарри Келлерман и почему он говорит обо мне ужасные вещи?" она была номинирована на "Оскар" как лучшая актриса второго плана.