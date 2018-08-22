Путин поздравил Ирину Скобцеву с днем рождения

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку РСФСР Ирину Скобцеву с днем рождения, телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Блистательная актриса, вы добились профессионального успеха на театральной сцене и в кинематографе, своим талантом, мастерством, искренностью в каждой роли заслужили любовь зрителей", — говорится в поздравлении.

Президент особо отметил, что актриса много сил и времени уделяет общественной, просветительской деятельности и работе с молодёжью.

"Это достойно самого глубокого уважения. Желаю вам здоровья и благополучия", — говорится в поздравительном послании.

Ирина Скобцева родилась 22 августа 1927 года в Туле. Окончила искусствоведческое отделение истфака МГУ, а после поступила в Школу-студию МХАТ. Ее фильмография насчитывает несколько десятков картин, среди них "Отелло", "Овод", "Они сражались за Родину", "Война и мир", "Зигзаг удачи".

Подробнее о биографии Ирины Скобцевой читайте в справке РИА Новости >>