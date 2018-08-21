Гергиев и симфонический оркестр "Мариинки" начинают гастроли по Европе

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра открывают традиционные летние выступления на крупнейших фестивалях Европы, с 21 по 26 августа гастроли пройдут в городах Италии, Лихтенштейна, Швейцарии и Швеции, сообщили в пресс-службе "Мариинки".

Выступления начнутся в Италии в рамках международного культурного проекта "Русские сезоны": 21 августа оркестр под управлением Гергиева выступит на одном из старейших музыкальных фестивалей страны в Равелло. На открытой сцене Виллы Руфоло будут исполнены музыка балета "Петрушка" Игоря Стравинского и симфония "Манфред" Петра Чайковского.

На следующий день эта симфония прозвучит на фестивале "Музыкальные недели в Мерано в Южном Типоле. В программу также включены прелюдия к "Послеполуденному отдыху фавна" Клода Дебюсси и Четвертая симфония ("Итальянская") Феликса Мендельсона.

Затем симфонический оркестр "Мариинки" отправится в Лихтенштейн, чтобы вместе с Денисом Мацуевым выступить 23 августа на открытии фестиваля Vaduz classic в столице княжества. В программе Первый концерт для фортепиано с оркестром Чайковского и Альпийская симфония Рихарда Штрауса.

Эти же сочинения прозвучат 24 августа на фестивале Иегуди Менухина в швейцарском Гштааде, солистом выступит Мацуев. На следующий день с оркестром "Мариинки" выступит юный скрипач-виртуоз Даниэль Лозакович. В монографической программе, посвященной Чайковскому, — Концерт для скрипки с оркестром и симфония "Манфред".

Завершение европейского гастрольного тура пройдет 26 августа в Стокгольме на фестивале Балтийского моря. На сцене Концертного зала Бервальдхаллен будут исполнены музыка балетов "Петрушка" и "Жар-птица" Стравинского, а также фрагменты оперы Сказка о царе Салтане" Николая Римского-Корсакова.

После тура с симфоническим оркестром Мариинского театра Гергиев продолжит выступления в Европе с Мюнхенским филармоническим оркестром.