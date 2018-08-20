МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Американский рок-музыкант Мэрилин Мэнсон потерял сознание во время выступления в городе Хьюстон, штат Техас, сообщает портал NME.
"Мой дорогой друг мистер Мэнсон плохо себя чувствует… Мне нужен партнер для следующей песни, так что давайте споем ее очень громко, чтобы он почувствовал себя лучше", — приводит портал слова Зомби, сказанные толпе поклонников.
Как добавляет портал, певец пока не делал прямых заявлений в связи с инцидентом, но сообщается, что Мэнсон незадолго до падения сказал зрителям, что у него случился тепловой удар.