МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Американский рок-музыкант Мэрилин Мэнсон потерял сознание во время выступления в городе Хьюстон, штат Техас, сообщает портал NME.

По данным портала, музыкант был вынужден прекратить свой концерт в Хьюстоне после того, как рухнул на сцене во время исполнения кавер-версии песни "Sweet Dreams (Are Made of This)" британской группы Eurythmics. Мэнсон принимал участие в концерте совместно с рок-музыкантом Робом Зомби.

"Мой дорогой друг мистер Мэнсон плохо себя чувствует… Мне нужен партнер для следующей песни, так что давайте споем ее очень громко, чтобы он почувствовал себя лучше", — приводит портал слова Зомби, сказанные толпе поклонников.

Как добавляет портал, певец пока не делал прямых заявлений в связи с инцидентом, но сообщается, что Мэнсон незадолго до падения сказал зрителям, что у него случился тепловой удар.