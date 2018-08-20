"Мег: Монстр глубины" вторую неделю лидирует в российском прокате

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Американский триллер Джона Тертелтауба "Мег: Монстр глубины" c Джейсоном Стэйтемом в главной роли вторую неделю держится в лидерах российского проката, собрав 651,5 миллиона рублей, сообщил в понедельник портал kinobusiness.com.

По сюжету фильма, глубоководный батискаф, изучающий в рамках международной программы подводную жизнь, атакован доисторической 23-метровой акулой-мегалодоном (сокращенно "мег"). Неисправный аппарат лежит на дне Тихого океана с оказавшимся в ловушке экипажем. Китайский океанограф-новатор доктор Чжан (Уинстон Чао) вызывает спасателя-подводника Джонаса Тейлора вопреки желанию своей дочери Су-Инь, которая уверена, что справится со всем сама. Но лишь вместе они смогут спасти команду. Фильм снят на основе романа Стива Ольтена, который написал еще пять книг о древней акуле, вымершей более 2 миллионов лет назад.

На втором месте оказалась новинка кинопроката, продолжение мюзикла "Mamma Mia! 2", который собрал 58,2 миллиона рублей. Третье место занял фильм ужасов "Слендермен", заработавший 43,3 миллиона рублей. На четвертом месте оказалась еще одна новинка кинопроката "Аксель", собравшая 35,3 миллиона рублей.

Замыкает пятерку лидеров мультфильм "Монстры на каникулах 3: море зовет", который собрал в выходные 27,1 миллиона рублей и 1,15 миллиарда рублей за шесть недель проката.