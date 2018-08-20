В Екатеринбурге откроется выставка работ художника Воловича

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 авг — РИА Новости, Ольга Ерачина. Выставка работ народного художника России Виталия Воловича, скончавшегося в возрасте 90 лет, откроется в октябре в Екатеринбургском музее изобразительных искусств, сообщила РИА Новости в понедельник заместитель директора музея по выставкам и развитию Юлия Сирина.

"Запланирована выставка работ (Воловича). Она была запланирована к его юбилею, но в любом случае она состоится, несмотря на то, что произошло сейчас. Она будет посвящена исключительно книжным работам Виталия Михайловича. Будет (представлено) порядка 100 работ из собрания нашего музея", — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что идея выставки принадлежала самому Воловичу, и он принимал активное участие в подготовке экспозиции. Открытие выставки предварительно запланировано на 9 октября. Экспозиция будет открыта в течение двух месяцев.

Работы Воловича находятся в музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина в Москве, Государственной Третьяковской галерее и множестве мировых художественных галерей, а также в частных собраниях России, Америки, Германии, Франции, Израиля, Австрии, Испании.

Известность художнику принесли иллюстрации средневековой литературы: "Слова о полку Игореве", "Ричарда III", "Романа о Тристане и Изольде". За серию графических листов к трагедии Эсхила "Орестея" Волович в 2005 году получил золотую медаль Российской академии художеств. В 2016 году он удостоен высшего почетного звания в РФ в области изобразительного искусства — Народный художник России.