Умер художник Виталий Волович

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 авг – РИА Новости. Народный художник России, академик Российской академии художеств Виталий Волович скончался утром в понедельник в возрасте 90 лет, сообщили в Екатеринбургской городской думе.

"Художник с мировым именем, Почетный гражданин Екатеринбурга, заслуженный художник РСФСР, академик Российской академии художеств Виталий Волович скончался сегодня утром, 20 августа 2018 года на 91-ом году жизни", – говорится в сообщении на сайте гордумы Екатеринбурга.

Работы Воловича находятся в музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина в Москве, Государственной Третьяковской галерее и множестве мировых художественных галерей, а также в частных собраниях России, Америки, Германии, Франции, Израиля, Австрии, Испании.

Известность художнику принесли иллюстрации средневековой литературы: "Слова о полку Игореве", "Ричарда III", "Романа о Тристане и Изольде". За серию графических листов к трагедии Эсхила "Орестея" Волович в 2005 году получил золотую медаль Российской академии художеств. В 2016 году он удостоен высшего почетного звания в РФ в области изобразительного искусства – Народный художник России.