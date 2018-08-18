Дмитрий Медведев поздравил оперную певицу Бэлу Руденко с юбилеем

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в поздравлении оперной певице Бэле Руденко с юбилеем отметил, что ее голос и темперамент снискали ей мировую славу и покорили сердца миллионов поклонников, текст поздравительной телеграммы опубликован в субботу на сайте кабмина.

"Замечательный голос и яркий артистический темперамент снискали вам поистине мировую славу, покорили сердца миллионов поклонников. В вашем репертуаре сотни романсов, сложнейшие оперные партии. Своим мастерством вы раскрываете всё интеллектуальное и эмоциональное богатство классических шедевров", — приводятся в послании слова Медведева.

Также он отметил талант Руденко в педагогике, подчеркнув, что молодые исполнители, которым она "передает секреты своего ремесла", выступают на сцене с такой же творческой энергией и самоотдачей.

Бэла Руденко — советская, украинская и российская оперная певица (сопрано), народная артистка СССР, с 1972 по 1995 годы была солисткой Большого театра.