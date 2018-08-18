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Культура

Британский актер раскрыл главный секрет фильма "Начало"

(обновлено: 04:30 18.08.2018)
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© Фото : предоставлено "Каро фильм"Леонардо Ди Каприо в фильме Кристофера Нолана НачалоЛеонардо Ди Каприо в фильме Кристофера Нолана Начало
© Фото : предоставлено "Каро фильм"

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Известный британский киноактер Майкл Кейн объяснил смысл финальной сцены научно-фантастического триллера режиссера Кристофера Нолана "Начало", сообщает Time.

Финальная сцена триллера, вышедшего в 2010 году, долгое время оставалась загадкой для зрителей, и привела к множеству споров о том, где в картине представлена реальность, а где сон.

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© AFP 2018 / Emmanuel Dunand
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Кейн, исполнивший роль Майлса — учителя и тестя главного героя картины, которого сыграл Леонардо Ди Каприо, рассказал, что после получения сценария фильма сам был сбит с толку, так как не мог разобраться, "где здесь сон, а где реальность". В ответ на его вопрос Нолан объяснил, что появление персонажа Кейна означает, что действие происходит в реальном мире. Таким образом, финал картины не является сном.

События фильма "Начало" разворачиваются в будущем, где люди получили возможность внедряться в сны и использовать их в своих целях. Это история о команде профессиональных мошенников и воров, во главе которых стоит криминальный талант по имени Доминик Кобб (Леонардо Ди Каприо). Он ворует чужие секреты, проникая в глубины подсознания, пока его жертвы спят. Однажды власти дают Коббу шанс на исправление взамен на одну услугу: он должен проникнуть в сновидения сына бизнесмена и внедрить ему в сознание дезинформацию, заставив таким образом поверить в ложь.

Кристофер Нолан работал над сюжетом триллера около 10 лет, также он полностью разработал вымышленный мир, в котором разворачиваются события картины. Бюджет фильма составил 160 миллионов долларов. Картина вышла в прокат в июле 2010 года и получила положительные отзывы кинокритиков, собрав в США за первые выходные 62,7 миллиона долларов, что стало лучшим результатом для фантастического фильма, не считая картины "Аватар". Общие сборы превысили 828 миллионов долларов, на июнь 2018 года фильм занимает 14-ю строчку списка 250 лучших фильмов по версии IMDb

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