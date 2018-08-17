Директор Вайкуле прокомментировал сообщения о проверке деятельности певицы

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. У певицы Лаймы Вайкуле есть вид на жительство в России и разрешение на работу, она платит налоги и проверки ее не волнуют, заявил РИА Новости директор певицы Алексей Яковлев.

Ранее руководитель рабочей группы по вопросам преступности в сфере экономики Общественного совета при столичном управлении МВД Александр Хаминский направил запрос министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой проверить концертную деятельность Вайкуле в России. В письме, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости, он просит "установить факты незаконно осуществляемой гражданкой Латвии Вайкуле трудовой деятельности в РФ без разрешения на работу либо патента и привлечь ее к административной ответственности".

Хаминский также просит собрать фото- и видеоматериалы в интернете, которые бы доказывали факты выступления певицы на территории РФ, и запросить погранслужбу ФСБ о датах пересечения Вайкуле российской границы в целях подтверждения дат выступлений. Кроме того, в письме есть просьба сделать запрос в МИД РФ о видах, типах и сроках выданных Вайкуле въездных виз.

"У Лаймы есть вид на жительство в России и есть разрешение на работу уже 10 лет. Мы работаем легально, платим налоги, пусть проверяют, если это кому-то нужно", — сказал Яковлев

На прошлой неделе на пресс-конференции перед концертом в Одессе Вайкуле спросили, собирается ли она в Крым. На это артистка ответила, что не поедет на полуостров ни за какие гонорары, потому что европейцам это запрещено. Она также добавила, что не питает теплых чувств к СССР и счастлива, что он распался.

Эти заявления певицы вызвали противоречивую реакцию, включая критику со стороны общественности и осуждение среди коллег по цеху. Позже Вайкуле пояснила, что готова приехать в Крым, как только с России снимут санкции, введенные после присоединения полуострова. Певица добавила, что готова в этом случае выступить в Крыму даже бесплатно.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".