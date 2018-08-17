Умер автор хитов Пугачевой и Ротару Николай Зиновьев‍

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Поэт-песенник, автор многих шлягеров Николай Зиновьев скончался на 74-м году жизни, сообщает пресс-служба Центрального дома литераторов (ЦДЛ).

"Семнадцатого августа закончил свой жизненный путь Николай Николаевич Зиновьев, замечательный русский поэт, благородный, прелестный человек", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Зиновьев навсегда запомнится как автор песен "Паромщик", "А музыка звучит", "Красная стрела", "Светофор зеленый", " Казанова". Прощание пройдет в ЦДЛ в воскресенье, похоронят поэта на Химкинском кладбище.

Николай Зиновьев родился 17 мая 1945 года. Он является автором восьми сборников стихотворений и более двухсот песен, которые в свое время исполняли Валерий Леонтьев, София Ротару, Раймонд Паулс, Лариса Долина, Лайма Вайкуле, Людмила Гурченко.