МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Лауреат премии "Русский Букер" Владимир Шаров умер на 67-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе издательства "Редакция Елены Шубиной".

"Владимир Александрович умер два часа назад", — сказали в издательстве.

Писатель и историк Владимир Шаров дебютировал с романом "След в след: Хроника одного рода в мыслях, комментариях и основных датах" в 1991 году. В романах Шарова история соседствует с фантастикой, а перед глазами читателя проходит огромное количество персонажей из разных эпох. Его авторству принадлежат произведения "Воскрешение Лазаря", "Будьте как дети", "Старая девочка" и многие другие. В 2014 году он удостоился премии "Русский Букер" за книгу "Возвращение в Египет".