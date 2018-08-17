"Не могу слушать современный рэп": Дельфин — о войне, детях и Монеточке

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости, Анна Михайлова. Ветеран отечественной электроники Дельфин (настоящее имя — Андрей Лысиков) стал одним из хедлайнеров на фестивале музыки и технологий Alfa Future People 2018, проведенном в Нижегородской области с 10 по 12 августа. Корреспондент РИА Новости встретилась с ним и узнала, почему в его новом альбоме "442" речь идет о военных конфликтах и как он относится к новой волне рэп-звезд.

— Альбом "442" называют самым злым и агрессивным в вашей карьере. Вы согласны с такой характеристикой? О чем эта пластинка?

— Думаю, альбом не злой и не агрессивный. Он очень печальный, грустный и констатирует то состояние, в котором мы все находимся, несмотря на все эти прекрасные фестивали и другие моменты, которые нас отвлекают. Это пластинка, записанная с раздражением от того, что происходит вокруг.

— Что породило это раздражение? Вас удручают мировые новости, или импульсом послужила история, когда вас не пустили с концертом на Украину?

— Очевидно, что даже при моей большой нелюбви к новостному жанру так или иначе это до меня долетает сквозь мою тяжелую железную завесу. А если уж до меня долетело и сподвигло написать эти семь песен, то сложно представить, как живут те, кто смотрит новости от начала до конца.

— В альбоме много текстов о детях и войне. Обычно юность ассоциируется с бунтом, а не со смертью, почему вдруг эти темы объединились?

— Думаю, всему свое время. У меня было время для бунта, было время для осмысления, кто я есть на самом деле. Сейчас, наверное, пришло время для заботы о детях. Мое раздражение как раз связано с тем, что мы все вместе готовим для них не очень хорошее будущее.

— Кстати, о молодежи. Как вы относитесь к новому поколению исполнителей, вокруг которых сейчас много шума? Например, певица Монеточка недавно ходила на ваше выступление, а вы про нее что-то слышали?

— Я знаю про нее. На мой взгляд, этот проект находится сейчас в стадии демозаписи как на эмоциональном уровне, так и на музыкальном. Мне кажется, если бы он был доделан до конца, то получилось бы раз в пять круче и интереснее.

— В составе группы "Мальчишник" вы стояли у истоков российского рэпа. А новую волну рэп-исполнителей слушаете? Скажем, Оксимирона или Фейса?

— К сожалению, я не очень знаком с современным рэпом. Я пытался слушать разных исполнителей, но всегда быстро уставал. А устаю я, как я заметил, оттого, что очень много слов. Я все время пытаюсь найти в них какой-то смысл и не могу этого сделать (смеется).

— Alfa Future People — фестиваль больше про музыку, чем про тексты, а ваше творчество — это фактически поэзия. Вам комфортно выступать на такой площадке?

— Исходя из списка участников фестиваля, тут больше половины вообще не про музыку, но есть очень талантливые, интересные ребята. Мы всегда ищем такие возможности находиться не совсем в своей тарелке, это заставляет делать что-то необычное. Допустим, в сете для Alfa Future People мы исполняем совершенно не свойственные для себя треки, которые, я надеюсь, понравились пришедшим послушать нас.