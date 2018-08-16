Названы победители кинофестиваля "Окно в Европу"

Фестиваль российского кино Окно в Европу в Выборге. Архивное фото

Фестиваль российского кино Окно в Европу в Выборге. Архивное фото

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Победители игрового, документального, анимационного кино и фильмов, созданных в коопродукции, названы в четверг на торжественной церемонии закрытия фестиваля российского кино "Окно в Европу", которая прошла в знаменитом Выборгском замке.

Главный приз конкурса "Игровое кино. Осенние премьеры" получил фильм "Папа, сдохни" режиссера Кирилла Соколова. Специальных призов удостоены картины "У ангела ангина" Оксаны Карас, "В Кейптаунском порту" Александра Велединского и "ВМаяковский" Александра Шейна.

Жюри конкурса "Копродукция. Окно в мир" обладателем главного приза назвало фильм "Хрусталь" Дарьи Жук. Специальными призами награждены картины — "Ван Гоги" Сергея Ливнева и "Зеленые коты" Андреса Пуустусмаа.

Лучшим фильмом и обладателем главного приза в документальном кино стал "Восточный фронт" Андрея Осипова, а среди анимационных лент победила картина "Митина любовь" Светланы Филипповой.

Президент фестиваля Армен Медведев свой приз вручил фильму "Мастерская" режиссеры Сергея Карандашова.

Гильдия киноведов и кинокритиков присудила приз фильму " Хрусталь", а приза им. Саввы Кулиша удостоен режиссер Антон Бильжо за картину "Амбивалентность".

В конкурсе "Выборгский счет", который существует только на фестивале "Окно в Европу", где победителя определяют по результатам голосования всех участников и зрителей киносмотра, первое место занял фильм "Ван Гоги", второе — "Гурвинек. Волшебная игра" и третье – "Облепиховое лето".

Всего на Выборгском фестивале, который проходил с 10 по 16 августа, было показано около 130 фильмов.