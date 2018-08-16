Названы победители кинофестиваля "Окно в Европу"

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Победители игрового, документального, анимационного кино и фильмов, созданных в коопродукции, названы в четверг на торжественной церемонии закрытия фестиваля российского кино "Окно в Европу", которая прошла в знаменитом Выборгском замке.
Жюри конкурса "Копродукция. Окно в мир" обладателем главного приза назвало фильм "Хрусталь" Дарьи Жук. Специальными призами награждены картины — "Ван Гоги" Сергея Ливнева и "Зеленые коты" Андреса Пуустусмаа.
Лучшим фильмом и обладателем главного приза в документальном кино стал "Восточный фронт" Андрея Осипова, а среди анимационных лент победила картина "Митина любовь" Светланы Филипповой.
Президент фестиваля Армен Медведев свой приз вручил фильму "Мастерская" режиссеры Сергея Карандашова.
В конкурсе "Выборгский счет", который существует только на фестивале "Окно в Европу", где победителя определяют по результатам голосования всех участников и зрителей киносмотра, первое место занял фильм "Ван Гоги", второе — "Гурвинек. Волшебная игра" и третье – "Облепиховое лето".
Всего на Выборгском фестивале, который проходил с 10 по 16 августа, было показано около 130 фильмов.