В США умерла певица Арета Франклин

ВАШИНГТОН, 16 авг — РИА Новости. Легенда соула, госпела и ритм-энд-блюза Арета Франклин скончалась в четверг в США в возрасте 76 лет, сообщил американский портал TMZ.

По его данным, певица умерла в Детройте в окружении родных и близких. Причиной смерти стал рак поджелудочной железы.

Франклин начала карьеру в 1960-е годы, когда пела в церкви своего отца-священника. За необыкновенно сильный и выразительный голос ее прозвали "королевой соула". Франклин — одна из наиболее коммерчески успешных певиц в истории звукозаписи, ее пластинки разошлись тиражом более 75 миллионов экземпляров во всем мире. Она также является лауреатом 18 премий "Грэмми". Ее версия песни Respect ("Уважение") Оттиса Реддинга стала не только олицетворением ритм-энд-блюза, но и символом борьбы афроамериканцев и женщин за равные права.

#BREAKING: Aretha Franklin passed away after a long battle with cancer. R.I.P. https://t.co/gj0id0NMBI — TMZ (@TMZ) 16 августа 2018 г.

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