Фестиваль Center откроет документальный фильм Серебренникова "После лета"

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Документальный фильм Кирилла Серебренникова "После лета" о поколении русского рока откроет фестиваль о городской культуре и жизни современного общества Center Festival 5 сентября, сообщает пресс-служба мероприятия.

"Фильм открытия фестиваля 5 сентября — лаконичная и эмоциональная документальная зарисовка о поколении русского рока, снятая Кириллом Серебренниковым в декорациях "Лета", — говорится в сообщении.

В материале поясняется, что художественный фильм "Лето" Кирилла Серебренникова, премьера которого прошла на Каннском фестивале, работает с мифом о русском роке и его богах, размывая грань между исторической достоверностью и представлением о героях эпохи. Отделить факт от образа позволяют беседы, снятые режиссером параллельно с работой над художественной картиной, — с друзьями и близкими Майка Науменко, а также с его вдовой, которая редко делится воспоминаниями.

В документальном фильме исполнитель роли "Скептика" Александр Кузнецов в локациях "Лета" берет интервью у Натальи Науменко, Артемия Троицкого, Игоря Петровского, Севы Новгородцева и Андрея Тропилло о русском роке, 80-х, советской молодежи, ленинградском быте и духе того времени, подчеркивается в сообщении.

"После лета" не только эпиграф к ленте Серебренникова и любопытное свидетельство об эпохе, описанной в ней, но и рассуждение об энергии молодости, свободе и несвободе, а также о том, что было и чего не было. Этот фильм — настоящий диалог поколений, случившийся между теми, кто переписывал тексты Боуи и T.Rex, и теми, кто не знаком с дефицитом и лайфхаком по использованию спичек в ветреный день", — рассказывают организаторы.

После премьеры на площадке Института "Стрелка" Центр документального кино выпустит фильм в российский прокат. Старт релиза — 6 сентября в 20 городах, добавляется в сообщении.